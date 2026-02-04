ΑΑΔΕ: Προσοχή στις απάτες με SMS για δήθεν «φόρο κυκλοφορίας» – ΦΩΤΟ

Συνεχίζουν οι επιτήδειοι να στέλνουν στους πολίτες παραπλανητικά SMS για δήθεν «φόρο κυκλοφορίας».

Ως αποστολείς εμφανίζονται η “MYaade” ή το “GOV” από την AADE.

Όπως αναφέρει αναγνώστης του enikos.gr, σήμερα έλαβε το εξής μήνυμα στο κινητό του: «Tο όχημα σας έχει εκκρεμείς πληρωμές φόρου κυκλοφορίας myabaade.com/en».

Δείτε παρακάτω τη σχετική ΦΩΤΟ

Τι πρέπει να προσέχετε

Η ΑΑΔΕ ανέφερε πρόσφατα σε ανακοίνωση της πως πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing) και επεσήμανε τα εξής

Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και ΠΑΝΤΟΤΕ σε ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ σχετικού αιτήματος πολίτη.

Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που λάβατε ή τυχόν λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχετε εσείς υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, αγνοήστε το, ΜΗΝ πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο (url link) και διαγράψτε το αμέσως. Σε καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι πολίτες μπορούν να:

επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών

επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

-Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

-Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για υποβολή καταγγελίας, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

• Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)

• Μέσω email: στο [email protected]