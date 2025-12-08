ΑΑΔΕ: «Σαφάρι» ελέγχων για τα πλασματικά ενοίκια – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου

Από το τέλος Δεκεμβρίου θα διενεργήσει η ΑΑΔΕ ελέγχους σε μισθωτήρια συμβόλαια με εξωπραγματικά χαμηλές τιμές στα ενοίκια ακινήτων.

Ουσιαστικά αυτό θα αρχίσει να γίνεται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων από φορολογούμενους που είχαν δηλώσει λανθασμένα μισθώματα και πήραν την περασμένη εβδομάδα μειωμένη επιστροφή ενοικίου.

Οι διασταυρώσεις

Σε κάθε περίπτωση θα γίνουν στοχευμένες διασταυρώσεις των δηλωθέντων ενοικίων με τις αγοραίες τιμές, και συγκεκριμένα των μισθωτηρίων που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τα στοιχεία που διαθέτει η Εφορία μέσω τραπεζών, παρόχων ενέργειας και άλλων φορέων.

Μάλιστα στο “μάτι “της Αρχής θα βρεθούν οι συμφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών που έγιναν αποκλειστικά για τυπικούς λόγους, ώστε το πραγματικό μίσθωμα να μην δηλώνεται και να εμφανίζεται τεχνητά χαμηλότερο ενοίκιο.

Τα ευρήματα

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία ευρήματα έδειξαν πως χιλιάδες μισθώσεις ακινήτων είτε δεν έχουν δηλωθεί καθόλου είτε εμφανίζουν τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το διαμέρισμα των 107 τ.μ. στα Χανιά, το οποίο δηλώθηκε με ενοίκιο μόλις 5 ευρώ τον μήνα ενώ παρόμοια φαινόμενα εντοπίζονται και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, όπως στην Αττική 10 ευρώ για 30 τ.μ. στον Άγιο Δημήτριο, 20 ευρώ για 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη, 25 ευρώ για 62 τ.μ. στο Γαλάτσι.

Τα στατιστικά για την επιδότηση ενοικίου ενισχύουν τις υποψίες για τα «μαύρα μισθώματα» καθώς από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ 630.000 ανέφεραν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Μόλις το 10% δήλωσε ενοίκιο άνω των 400 ευρώ, παρά την «έκρηξη» των τιμών τουλάχιστον την τελευταία τριετία, η οποία οδήγησε στην πρωτοφανή στεγαστική κρίση.

Οι ακραίες περιπτώσεις

Οι ακραίες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν στο έντυπο Ε1 αλλά και στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο ήταν τα εξής:

Στο Αιγάλεω : 88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 10 ευρώ.

: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 10 ευρώ. Στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης : 66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 10 ευρώ.

: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 10 ευρώ. Στο Γαλάτσι : 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 25 ευρώ.

: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 25 ευρώ. Στο Ίλιον : 75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 20 ευρώ.

: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 20 ευρώ. Σ τον Άγιο Δημήτριο: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 10 ευρώ.

30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 10 ευρώ. Στην Ηλιούπολη : 133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 20 ευρώ.

: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 20 ευρώ. Στο Χαλάνδρι : 119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 30 ευρώ.

: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 30 ευρώ. Στη Νέα Κυδωνία (Χανιά) : 107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 5 ευρώ.

: 107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 5 ευρώ. Στο Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο 10 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως χιλιάδες οι μισθώσεις ακινήτων εξακολουθούν να εμφανίζουν ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές των ενοικίων. Αυτό αφορά σπίτια που είτε δεν έχουν δηλωθεί, που είτε υποδηλώνονται, που είτε στηρίζονται σε παλιά και ανενεργά μισθωτήρια.

Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2026

Επίσης επισημαίνεται πως μέσω του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να περνά από την 1η Ιανουαρίου 2026 κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική ή για φοιτητικό διαμέρισμα.

Μάλιστα το μέτρο αυτό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης έχει ως στόχο να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και να βοηθήσει στις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ.

Οι πολίτες που θα πληρώσουν το ενοίκιο της μέσω της τράπεζας θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν θα συμπεριληφθούν στο μέτρο της ετήσιας επιστροφής ενοικίου ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια.

Αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ενώ οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα μείνουν εκτός της έκπτωσης της δαπάνης.