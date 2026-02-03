ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» γάμοι, βαφτίσεις, catering – Τι αλλάζει μετά το Πάσχα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Αμέσως μετά το Πάσχα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι και βαφτίσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σε αυτούς περιλαμβάνονται εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για εκδηλώσεις, (αίθουσες, κτήματα κλπ) καθώς και επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering. Πρόκειται για τομείς όπου ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών εξακολουθούν να πραγματοποιούνται συχνά με μετρητά με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η παρακολούθηση και η καταγραφή τους από το «ραντάρ» της Εφορίας.

Το σχέδιο

Έτσι, πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιδιώκει την ένταξη τους στο νέο ψηφιακό πλαίσιο, προκειμένου να μη χαθεί κι άλλος χρόνος στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου σε τομείς με έντονη εποχικότητα.

Η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο από τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων). Στο πλαίσιο αυτό οι επαγγελματίες καταγράφουν καθημερινά τα στοιχεία οχημάτων μέσω κινητού ή tablet, ενώ με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο. Αντίστοιχα αναμένεται να εφαρμοστεί και στις επιχειρήσεις εκδηλώσεων, από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Το πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Ποιος είναι ο στόχος

Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, μέσω της άμεσης σύνδεσης του πελάτη με το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί. Με την εγγραφή στο e-πελατολόγιο, ξεκινά άτυπα η «μέτρηση» του χρόνου για την υποχρεωτική έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου. Αν ο πελάτης βρίσκεται στον χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση, η παράβαση επισύρει πρόστιμα και ενεργοποιεί διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν πλέον νέες δυνατότητες και λειτουργικές βελτιώσεις στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων και στην εφαρμογή κινητών συσκευών myDATAapp (έκδοση 1.0.13). Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν την ευχρηστία των εφαρμογών, καλύπτουν σύνθετα σενάρια συναλλαγών και διακίνησης και εναρμονίζονται πλήρως με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια στους χρήστες.

Συγκεκριμένα:

Α. Web εφαρμογή «Ψηφιακό Πελατολόγιο»

Η διαδικτυακή εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου αναβαθμίζεται ουσιαστικά, με διεθνή χρήση, ευκολότερη καταχώριση στοιχείων και βελτιωμένη διαχείριση παραστατικών. Αναλυτικά:

Διεθνής λειτουργικότητα και βελτιωμένη καταχώριση στοιχείων

Διάθεση της εφαρμογής και στην αγγλική γλώσσα, διευκολύνοντας αλλοδαπούς χρήστες ή χρήστες με περιορισμένη εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα.

Πλήρης αντιστοίχιση διεθνών ακρωνυμίων με τις ονομασίες των χωρών.

Διευρυμένη συσχέτιση παραστατικών

Δυνατότητα συσχέτισης πολλών εγγραφών Ψηφιακού Πελατολογίου με ένα παραστατικό.

Δυνατότητα συσχέτισης μίας εγγραφής με περισσότερα του ενός παραστατικά (ΜΑΡΚ και ΦΗΜ), καλύπτοντας σύνθετες ανάγκες τιμολόγησης.

Ευελιξία και ευχρηστία

Ευελιξία στη συμπλήρωση των στοιχείων παραστατικού, ανεξάρτητα από την καταχώριση εξόδου ή επιστροφής οχήματος.

Βελτιωμένη καταχώριση στοιχείων για οχήματα αλλοδαπής και περιπτώσεις μη εύρεσης οχήματος, με χρήση αναδυόμενων λιστών για την κατηγορία οχήματος.

Βελτιστοποιημένη οθόνη αναζήτησης (responsive σχεδίαση), για άνετη χρήση από κινητές συσκευές και tablets.

Β. Εφαρμογή myDATAapp (έκδοση 1.0.13)

Η εφαρμογή myDATAapp για κινητές συσκευές εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες στην έκδοση παραστατικών, την ψηφιακή διακίνηση και τη διασύνδεση με το Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Ειδικότερα:

Διαχείριση αγαθών και υπηρεσιών

Δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής αγαθών και υπηρεσιών απευθείας μέσα από την εφαρμογή, κατά τη διαδικασία έκδοσης παραστατικών.

Ενισχυμένη ψηφιακή διακίνηση

Προσθήκη νέου σκοπού διακίνησης «Μεταφορές – Ταχυμεταφορές» και μετονομασία υφιστάμενων «Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση» (κωδικός 7) και «Ενδοδιακίνηση» (κωδικός 8).

Υποστήριξη ενδοδιακινήσεων και λοιπών διακινήσεων με ίδιο ΑΦΜ εκδότη και λήπτη.

Διαχείριση περιπτώσεων απώλειας διασύνδεσης (transmission failure).

Εμπλουτισμένο QR Code με ενδείξεις ακύρωσης ή απώλειας διασύνδεσης.

Υποστήριξη ειδικών συναλλαγών, όπως δωροεπιταγές ή δωρεάν διάθεση με μηδενική αξία.

Επικαιροποίηση των αιτιών εξαίρεσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 5144/2024).

Ψηφιακό Πελατολόγιο μέσω myDATAapp

Δυνατότητα συσχέτισης περισσότερων του ενός παραστατικών στην ίδια εγγραφή ψηφιακού πελατολογίου, διευκολύνοντας τη διαχείριση σύνθετων συναλλαγών.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ τονίζεται ότι με τις αλλαγές αυτές ενισχύεται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι:

η web εφαρμογή «Ψηφιακό Πελατολόγιο» είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Ψηφιακό Πελατολόγιο,

το myDATAapp διατίθεται δωρεάν για λήψη και αναβάθμιση μέσω του App Store και του Google Play.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας:

– Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Ψηφιακό πελατολόγιο

– Εφαρμογές κινητών συσκευών > myDATAapp > Ηλεκτρονική Τιμολόγηση