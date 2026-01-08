Αγρότες: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι… έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση, η έκβαση των οποίων θα κρίνει και το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Λίγες ώρες μετά την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, οι αγρότες δήλωσαν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί από τις ανακοινώσεις και σχεδιάζουν πλέον τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι αγρότες επιθυμούν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, κάτι που για να γίνει, θα πρέπει η αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου να εκπροσωπεί όλους τους αγρότες.

Αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκη και τον υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα δέσμη έξι παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

την αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ — 80 εκατ. ευρώ υπέρ των κτηνοτρόφων και 80 εκατ. ευρώ υπέρ βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών

τη θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω του ΕΛΓΑ και την αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

την επέκταση του αγροτικού τιμολογίου «ΓΑΙΑ» με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

την δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026

παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δις ευρώ, καθώς και

την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Ρεκόρ πληρωμών

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 έφθασαν σε 3,82 δις. ευρώ, ποσό υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά και 13 % υψηλότερο σε σχέση με το 2024. Επανέλαβε ότι 160 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα περισσέψουν από την ανακατανομή των πόρων της βασικής εισοδηματικής στήριξης θα διατεθούν για τη στήριξη των κτηνοτρόφων (80 εκατ.) και των βαμβακοπαραγωγών – σιτοπαραγωγών (άλλα 80 εκατ.).

Σημείωσε ότι η Ελλάδα, με το διαφανές σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων που εφαρμόζεται για το 2025 σε συμφωνία με την ΕΕ, θα λάβει τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλες, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών θα βγει κερδισμένη. Διότι τα ποσά θα κατανέμονται πιο δίκαια, υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Περαιτέρω, τόνισε ότι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση για την αποφυγή νέων προστίμων στο μέλλον και ότι είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μερικές χιλιάδες ΑΦΜ που έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω διασταυρώσεις.

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, επισήμανε ότι «η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε εθνικό και ευρωπαϊκό πόρο για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε φάση άμεσης εφαρμογής. Δηλαδή ικανοποιείται το 74% των αιτημάτων».

Τι είναι το Mercosur

Σε σχέση με τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur ο κ. Τσιάρας τόνισε τα εξής: