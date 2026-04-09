Αεροδρόμια της ΕΕ: Τι αλλάζει από αύριο στα ταξίδια

Από αύριο, Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Εισόδου και Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αεροδρόμια. Με την ενεργοποίηση του μέτρου, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατά την είσοδο και έξοδό τους από τη Ζώνη Σένγκεν.

Ουσιαστικά το EES είναι ένα νέο ψηφιακό σύστημα το οποίο θα αντικαταστήσει οριστικά την σφραγίδα στο διαβατήριο του ταξιδιώτη. Πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία καταγραφής που αφορά σε ταξιδιώτες από χώρες εκτός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου) οι οποίοι επισκέπτονται τη Ζώνη Σένγκεν για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες ανά εξάμηνο).

Επίσης επισημαίνεται πως τα βασικά χαρακτηριστικά της αλλαγής του συστήματος είναι:

Οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται κατά την πρώτη είσοδο σε λήψη φωτογραφίας προσώπου και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για διάστημα 3 ετών, κάτι που θα διευκολύνει τις μελλοντικές διελεύσεις.

Η άρνηση παροχής βιομετρικών στοιχείων συνεπάγεται αυτόματη απαγόρευση εισόδου.

Οι έλεγχοι στα αεροδρόμια αναμένεται να είναι χρονοβόροι, κυρίως κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής λόγω του ότι η νέα διαδικασία θα είναι πολύπλοκη καθώς θα περιλαμβάνει και συνεντεύξεις από τις αρχές

Οι διευκρινίσεις

Η Fraport Greece αναφέρει πως η εταιρεία συνεργάζεται στενά για την ομαλή ροή των επιβατών, παρόλο που η υποδομή του EES είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μάλιστα μέχρι στιγμής, οι έλεγχοι διενεργούνται στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων και οι τεχνικές δοκιμές για την πλήρη διασύνδεση του συστήματος ολοκληρώνονται. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης αναμένεται να είναι αυξημένοι λόγω της πολυπλοκότητας της νέας διαδικασίας.

Για αυτόν τον λόγο συνίσταται, οι ταξιδιώτες να είναι στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν την πτήση τους, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στο check-in και έλεγχος διαβατηρίων. Διευκρινίζεται πως, οι συνοριακές αρχές δεν θα μπορούν από αύριο να αναστέλλουν τους ελέγχους κατά τις ώρες αιχμής, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Οι εξαιρέσεις

Από το μέτρο εξαιρούνται:

Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Ζώνης Σένγκεν.

Υπήκοοι Ιρλανδίας, Κύπρου, Ανδόρας, Αγίου Μαρίνου, Βατικανού και Μονακό.

Κάτοχοι αδειών διαμονής ή μακροχρόνιας βίζας.

Πληρώματα αεροσκαφών και τρένων σε διεθνή δρομολόγια.

Παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών (εξαιρούνται μόνο από τα δακτυλικά αποτυπώματα, όχι από τη φωτογραφία).

Το «Travel to Europe»

Η Ε.Ε. έχει ενεργοποιήσει την εφαρμογή Travel to Europe προκειμένου να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία. Μέσω αυτής, οι ταξιδιώτες μπορούν να προ-καταχωρούν τα στοιχεία τους και τη βιομετρική τους φωτογραφία έως και 72 ώρες πριν την άφιξη. Ωστόσο, η χρήση της εφαρμογής δεν καταργεί την ανάγκη για προσωπική συνέντευξη με τον συνοριακό φύλακα.