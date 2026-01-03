Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Διπλασιάσθηκαν σχεδόν οι τιμές των ακινήτων την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με έρευνα του Θεμιστοκλή Μπάκα, προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.
Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την έρευνα, η μέση τιμή κατοικίας ανήλθε το 2025 στα 1.646 ευρώ ανά τ.μ. από 867 ευρώ ανά τ.μ. το 2021 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 90%.
Αναλυτικότερα τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:
Εικόνα αγοράς ακινήτων – Δήμος Αθηναίων 2025
- Η αγορά ακινήτων στην Αθήνα παραμένει ιδιαίτερα δυναμική, με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
- Παρά τη μικρή μείωση των μεταβιβάσεων, οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά
- Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τον ανταγωνισμό υψηλό
Μεταβιβάσεις ακινήτων
- 4.926 μεταβιβάσεις το 2025, έναντι 5.736 το 2024
- Σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο 2020–2021
- Το κέντρο και οι γύρω περιοχές συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα
Τι είδους ακίνητα άλλαξαν χέρια το 2025
- Κατοικίες / διαμερίσματα: 69,5% των μεταβιβάσεων
- Επαγγελματικές στέγες: 12,9%
- Θέσεις στάθμευσης: 8%
- Αποθήκες και λοιπές χρήσεις: ~6,6%
Τιμές και προϋπολογισμοί
- Μέση τιμή κατοικίας: 1.646 ευρώ/τ.μ. το 2025
- Από 867 ευρώ /τ.μ. το 2021 → σχεδόν διπλασιασμός σε 4 χρόνια
- 82,5% των αγορών έως 150.000 ευρώ
- Το 65% περίπου αφορά ακίνητα έως 100.000 ευρώ
Επιφάνεια κατοικιών
- 58% των αγορών έως 80 τ.μ.
- 34% έως 50 τ.μ., κυρίως μικρά διαμερίσματα
- Τα ακίνητα άνω των 100 τ.μ. αποτελούν μειοψηφία
Έτος κατασκευής κατοικιών
- 85% των αγορών αφορά ακίνητα έως το 1980
- Κυρίαρχη κατηγορία: κατασκευές 1961-1970 (40,80%)
- 1971 – 1980 (28,65%)
- Τα νεόδμητα παραμένουν ελάχιστα στις μεταβιβάσεις
Το πιο «δημοφιλές» ακίνητο του 2025
- Διαμέρισμα 50 -75 τ.μ., κατασκευής έως το 1980
- Μέση τιμή: 1.441 ευρώ/τ.μ.
- Συνολική αξία: 72.000 – 108.000 ευρώ
- Συγκεντρώνει το 37% των μεταβιβάσεων
Γιατί έχει τόση ζήτηση
- Καλύπτει ανάγκες νέων, φοιτητών και νεαρών ζευγαριών
- Ιδανικό για επένδυση με στόχο την απόδοση λόγω των υψηλών ενοικίων ή Βραχυχρόνια μίσθωση
- Υψηλές και σταθερές αποδόσεις λόγω αύξησης ενοικίων
Παράγοντες που ανέβασαν τις τιμές
- Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» ενίσχυσε τη ζήτηση
- Έντονη παρουσία επενδυτών
- Έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών
- Επενδυτικό ενδιαφέρων – Άνοδος ενοικίων και βραχυχρόνια μίσθωση
- Μη ύπαρξη προγραμμάτων αύξησης της διαθεσιμότητας κατοικιών
Πηγή enikos.gr