Ακίνητα: Τσουχτερά πρόστιμα φέρνει το ΜΙΔΑ για ανακριβή στοιχεία και ψευδή χρήση – ΕΝΦΙΑ με «ταυτότητα» από το 2027

Ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων και κυρώσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Φορολογική Διοίκηση θα διαθέτει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα ακίνητα και τη χρήση τους, φέρνει η έλευση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) στις αρχές Ιουλίου.

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Όπως προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ) που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο, στις περιπτώσεις που δεν δηλώνονται σωστά τα στοιχεία καθώς και η χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μητρώο, οι ιδιοκτήτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φθάνουν τα 1.000 ευρώ.

Αλλαγές έρχονται και στον ΕΝΦΙΑ, από τον οποίο το κράτος εισπράττει περίπου 2,3 δισ. ευρώ το χρόνο. Ο φόρος θα επιβάλλεται στην πραγματική επιφάνεια των ακινήτων, με βάση την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

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Ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και παραχωρούντες, υποχρεούνται να δηλώνουν έγκαιρα τη χρήση του ακινήτου, ενώ οι μισθωτές και οι παραχωρησιούχοι φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν, ιδίως όταν αυτά συνδέονται με τη λήψη επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων.

Ειδικά σε περιπτώσεις εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβών στοιχείων χρήσης.

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Οι «καμπάνες»

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ΜΙΔΑ, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή δεν υποβληθεί εντός τριών μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.

Προφανώς, αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως οι ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου στο Μ.Ι.Δ.Α.

Ειδική προθεσμία προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Η δήλωση για την ενημέρωση του Μ.Ι.Δ.Α. πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Αν δεν τηρηθεί και αυτή η ειδική προθεσμία, επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 500 ευρώ.

Για την παροχή εσφαλμένων στοιχείων (πέραν της παράλειψης υποβολής της δήλωσης), προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, δηλαδή το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, επιστροφή ενοικίου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης.

Χαμηλότερο πρόστιμο (100 ευρώ) προβλέπεται στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις περιέχουν εσφαλμένα στοιχεία αλλά αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων.

Η διάταξη προβλέπει ακόμα ότι όταν απαιτείται δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για τη χρήση ακινήτου, πρέπει προηγουμένως να έχει υποβληθεί δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Συνεπώς, πριν δηλωθεί η χρήση του ακινήτου στο ΜΙΔΑ, πρέπει να είναι ενημερωμένα τα βασικά στοιχεία του ακινήτου.

ΕΝΦΙΑ με «ταυτότητα»

Από το 2027, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα λαμβάνεται υπόψη και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων.

Σήμερα, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας.

Εάν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια ή έχει αλλάξει η χρήση του ακινήτου, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και την πραγματική χρήση.

Ειδικά για τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, εφόσον η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις

Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι οι δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θεωρούνται ανακριβή ούτε επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια, όπως αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που έχουν ήδη εκδοθεί, σύμφωνα με το ERTnews.

Φοροδιαφυγή και οργανωμένο έγκλημα

Με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο, εισάγονται διαδικασίες- εξπρές για φορολογικούς ελέγχους και ποινικές διώξεις σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που συνδέεται με οργανωμένο έγκλημα.

Στόχος είναι ο γρήγορος εντοπισμός και εξάρθρωση κυκλωμάτων που, σύμφωνα με το σκεπτικό της ρύθμισης, κρύβουν τα πραγματικά τους κέρδη μέσα από εταιρικά δίκτυα-βιτρίνες και παρένθετα πρόσωπα. Στο επίκεντρο μπαίνει η στενή συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που πλέον αποκτούν τη δυνατότητα να κινούν διαδικασίες σχεδόν «σε πραγματικό χρόνο».

Σε σοβαρές υποθέσεις, εκδίδονται ακόμη και προσωρινοί φόροι και πρόστιμα πριν ολοκληρωθεί η πλήρης έρευνα, τα οποία περνούν απευθείας στη δικογραφία. Παράλληλα, η ποινική διαδικασία μπορεί να «παγώνει» μέχρι να οριστικοποιηθούν οι φορολογικές αποφάσεις, δημιουργώντας ένα σύστημα όπου ο έλεγχος και η δίωξη κινούνται ταυτόχρονα και ταχύτερα.