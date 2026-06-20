Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία για τις δηλώσεις, σαρωτικοί έλεγχοι από την Τρίτη – Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή της προθεσμίας που αφορά τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έως το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, οι υποβληθείσες δηλώσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα είχαν ήδη φτάσει τις 574.894. Οι υπόχρεοι -ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές- έχουν περιθώριο δύο 24ώρων ουσιαστικά για να ολοκληρώσουν τις εργασίες καθαρισμού, ενώ υπενθυμίζεται ότι υποχρεούνται βάσει νόμου να συντηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση καθαρισμού στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr . Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία χρήσης των ψηφιακών μέσων, παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Αρχίζουν οι έλεγχοι από την Τρίτη

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου αρχίζουν άμεσα, από την Τρίτη 23 Ιουνίου. «Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους», σημείωσε o υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, εξηγώντας ότι οι δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, «θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα», ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστίμων και καθαρισμού όπου απαιτείται. Παράλληλα κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση επισημαίνοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. «Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εντός της εβδομάδας με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας της Αττικής. Κατά τη διάρκειά της, ο κ. Τουρνάς απηύθυνε έκκληση στους δήμους να επισπεύσουν τις δικές τους εργασίες καθαρισμού και να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια των πολιτών. Συγκεκριμένα, ζήτησε από την τοπική αυτοδιοίκηση να καθορίσει και να γνωστοποιήσει άμεσα ειδικούς χώρους συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν επακριβώς πού μπορούν να αποθέτουν με ασφάλεια τα υλικά αυτά.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον κ. Τουρνά με τους διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και ανώτατα στελέχη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο επίκεντρο οι καθαρισμοί των οικοπέδων αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν για την εφαρμογή του μέτρου.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Όσον αφορά τους καθαρισμούς αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: