Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός: Θα αλλάξει το βασικό όριο των 1.250 ευρώ; Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Παρόλο που το τελευταίο διάστημα διάφοροι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, αλλά και Επιμελητήρια έχουν καταθέσει στην ηγεσία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης τις προτάσεις τους προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις στο βασικό όριο του ακατάσχετου λογαριασμού των 1.250 ευρώ στην τράπεζα, προς το παρόν δεν φαίνεται να εξετάζεται να γίνει κάποια αλλαγή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr « διάφοροι παραγωγικοί φορείς, κοινωνικοί φορείς, Επιμελητήρια, μας έχουν θίξει κατά καιρούς το ζήτημα του ακατάσχετου λογαριασμού και έχουν υποβάλει τα αιτήματα τους. Κάποια από αυτά, είναι η αύξηση του ορίου στα 1.700 ευρώ ή σύνδεση του με τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο αυτή τη στιγμή, δεν εξετάζεται να γίνει κάποια αλλαγή στο όριο του αφορολόγητου».

«Κινούμαστε, όπως κινούμαστε όλα τα τελευταία χρόνια…. στα 1.250 ευρώ το βασικό όριο στον ακατάσχετο λογαριασμό. Για να ισχύσει αυτό, θα πρέπει ο κόσμος να δηλώνει τον ακατάσχετο. Γιατί πολλές φορές έχουν κατασχέσει τους λογαριασμούς, εξεγείρονται και εκ των υστέρων βλέπουμε ότι δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο» συμπληρώνει.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Συνεπώς, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για τον ακατάσχετο λογαριασμό 2026, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα τα εξής:

Το όριο

Το βασικό όριο για τον ακατάσχετο λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου είναι στα 1.250 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να εφαρμοστεί αυτό, θα πρέπει ο δικαιούχος να δηλώσει σύστημα της ΑΑΔΕ τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο σε μια μόνο τράπεζα.

Εάν όμως ο τραπεζικός λογαριασμός είναι κοινός, τότε την δήλωση αυτή θα πρέπει να την κάνουν όλοι συνδικαιούχοι, αλλιώς δεν θα προστατευθεί το ποσό από κατάσχεση.

Η διαδικασία της δήλωσης

Ο πολίτης που επιθυμεί να δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό έως 1.250 ευρώ μηνιαίως θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/

Μετά θα πρέπει να κλικάρει στο «Εφαρμογές ».

Επιλέγει το «Πολίτες».

Πηγαίνει στο γράμμα Α και κάνει κλικ στο «Ακατάσχετος λογαριασμός».

Πατά στο «Είσοδος στην Εφαρμογή».

Βγαίνει ένα πλαίσιο και στο Όνομα χρήστη : συμπληρώνει το Ονοματεπώνυμο του και στον Κωδικό πρόσβασης : βάζει τον κωδικό του taxisnet.

: συμπληρώνει το Ονοματεπώνυμο του και στον : βάζει τον κωδικό του taxisnet. Πατά «Είσοδος».

Συμπληρώνει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του, υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση.

IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του, υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση. Και πατά αποθήκευση/εκτύπωση του αποδεικτικού, αν απαιτείται (για τράπεζες που δεν έχουν ενταχθεί πλήρως).

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής από τον υπόχρεο, μετά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώσει σχετικά τις τράπεζες και ο έλεγχος/έγκριση θα γίνει αυθημερόν.

Τι ισχύει για τις κατασχέσεις των μισθών και συντάξεων

Από τα 1.500 ευρώ μειώνεται στα 1.000 ευρώ το ακατάσχετο ποσό μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο η κατάσχεση επιτρέπεται για:

Α. ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ επί του μισού του υπερβάλλοντος ποσού,

Β. εισοδήματα άνω των 1.500 ευρώ, αυτή μπορεί να επιβληθεί στο σύνολο του υπερβάλλοντος ποσού.