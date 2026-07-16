Ακρίβεια: Απλησίαστο το μοσχάρι για το οικογενειακό τραπέζι – Έως και 50% αυξήθηκαν οι τιμές μέσα σε 3 χρόνια

Σημαντική επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό προκαλούν οι συνεχείς ανατιμήσεις στο μοσχαρίσιο κρέας, καθώς οι τιμές βασικών προϊόντων έχουν αυξηθεί αισθητά από το 2023 έως σήμερα. Σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς, οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες φτάνουν ακόμη και το 50%, με αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους ή να στρέφονται σε οικονομικότερες επιλογές.

Η επίσκεψη στο κρεοπωλείο αποτελεί πλέον σημαντική δαπάνη για πολλά νοικοκυριά, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες κρέατος για το καθημερινό τραπέζι.

Η κα Καίτη, η οποία μαγειρεύει για εννέα άτομα και προσπαθεί να εξασφαλίζει ποιοτικό κρέας για τα εγγόνια της, αναζητά συστηματικά προσφορές, προκειμένου να περιορίσει τα έξοδά της. «Επειδή εγώ μαγειρεύω για εννέα άτομα, καταλαβαίνετε ότι χρειάζομαι και κρέας», ανέφερε στην κάμερα του ANT1.

Οι αυξήσεις στις τιμές του μοσχαριού

Τα στοιχεία της αγοράς αποτυπώνουν τη σημαντική άνοδο των τιμών κατά την τελευταία τριετία.

Ο μοσχαρίσιος κιμάς, ο οποίος το 2023 κόστιζε από 13 έως 14 ευρώ το κιλό, πωλείται σήμερα από 15 έως 17 ευρώ το κιλό. Ανάλογα με την τιμή αναφοράς, η αύξηση προσεγγίζει το 30%.

Η μοσχαρίσια σπάλα κόστιζε το 2023 από 11 έως 13 ευρώ το κιλό, ενώ σήμερα η τιμή της κυμαίνεται από 16 έως 17 ευρώ το κιλό. Η αύξηση φτάνει περίπου το 50%.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η μοσχαρίσια μπριζόλα. Η τιμή της κυμαινόταν το 2023 από 12 έως 14 ευρώ το κιλό, ενώ σήμερα διαμορφώνεται από 17 έως 18 ευρώ το κιλό.

«Ένα κιλό να θέλεις, χρειάζεσαι 20 ευρώ. Όταν έχεις μια τετραμελή οικογένεια, δεν σου φτάνει. Οπότε, δεν θα το πάρεις», ανέφερε κρεοπώλης.

Παράλληλα, οι καταναλωτές διαπιστώνουν ανατιμήσεις και στο χοιρινό κρέας. Όπως δηλώνουν, προσπαθούν να διατηρήσουν την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν, περιορίζοντας άλλες δαπάνες του νοικοκυριού.

Στροφή σε οικονομικότερες επιλογές

Η αύξηση του κόστους επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους και τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν το ενοίκιο, τους λογαριασμούς και τις καθημερινές ανάγκες τους με περιορισμένο εισόδημα.

Ο Οδυσσέας, ο οποίος είναι φοιτητής, επισημαίνει ότι μία εργασία συχνά δεν αρκεί για την κάλυψη των βασικών εξόδων. «Δυστυχώς, πλέον, αν δεν κάνεις δύο δουλειές, είσαι φοιτητής και πρέπει να συντηρείς ένα σπίτι, δεν βγαίνεις. Πρέπει να έχεις στήριξη από κάποιον γονέα», είπε στην κάμερα του ANT1.

Μπροστά στις συνεχείς ανατιμήσεις, αρκετοί καταναλωτές μειώνουν τις ποσότητες μοσχαριού που αγοράζουν και στρέφονται σε οικονομικότερα προϊόντα, όπως το κοτόπουλο.