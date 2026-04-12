Ακρίβεια: Νέα «όπλα» στη μάχη κατά της αισχροκέρδειας – Ποιο είναι το σχέδιο για να μειωθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Αντιμέτωποι με μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα και στα καύσιμα έρχονται οι καταναλωτές, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς να έχουν υποστεί ήδη σημαντικό πλήγμα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την Eurostat, αυξήθηκε τον Μάρτιο στη χώρα μας φτάνοντας στο 3,3% με την ενέργεια να καταγράφει άνοδο 8,7%. Πλέον είναι διάχυτος ο φόβος για νέες πληθωριστικές πιέσεις, αμέσως μετά το Πάσχα σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, εξαιτίας της αύξησης του μεταφορικού κόστους.

Σημειώνεται ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί πάνω από 40 λεπτά το λίτρο από την αρχή του πολέμου, επιβαρύνοντας σημαντικά το μεταφορικό κόστος που έχουν οι επιχειρήσεις για τη διανομή των προϊόντων τους. Ακόμη και μετά την επιδότηση στην αντλία των πρατηρίων καυσίμων στο πετρέλαιο κίνησης για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων κατά 20 λεπτά, η επιβάρυνση συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πλειονότητα των επαγγελματιών.

Πλαφόν στο κέρδος

Την ίδια στιγμή με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά και μετά το Πάσχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο νομοθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες από το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ένα «όπλο» που έχουν στα χέρια τους οι ελεγκτές για να μπορέσουν να περιορίσουν ενδεχόμενες μελλοντικές αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Πλαφόν που αφορά σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως είναι τα τρόφιμα αλλά και όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον παραγωγό, μέχρι τη βιομηχανία, τις εμπορικές επιχειρήσεις και φυσικά τα καταστήματα που τα πωλούν στους καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες το πλαφόν στα τρόφιμα θα παραταθεί και μετά το τέλος Ιουνίου, ενώ στην διάθεση των ελεγκτικών Αρχών μπορεί να είναι το επόμενο διάστημα και τα διπλά ταμπελάκια στα κρέατα, στα φρούτα και στα λαχανικά, στα οποία θα αναγράφεται εκτός από την λιανική και η τιμή του παραγωγού, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι πόσο ξεκινάει ένα προϊόν από το χωράφι και πόσο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Real FM 97.8 σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων έχει εντοπιστεί αισχροκέρδεια, διεξάγονται εντατικοί έλεγχοι από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και θα επιβληθούν πρόστιμα σε όσους έχουν παρανομήσει. Προειδοποίησε για έντονα πληθωριστικά κύματα το επόμενο διάστημα εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί μια πολύ δύσκολη μάχη και από τις πρώτες ημέρες αντιδράσαμε με συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσουμε την αισχροκέρδεια και να συγκρατήσουμε όσο είναι δυνατόν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους καταναλωτές, με την χώρα μας να έχει τον Μάρτιο τον 7ο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, Eurostat, ο πληθωρισμός στην χώρα αυξήθηκε τον Μάρτιο στο 3,3% από 3,1% τον Φεβρουάριο.

Αντίστοιχα, στην ευρωζώνη ανήλθε στο 2,5%, από 1,9% τον Φεβρουάριο. Υψηλότερο πληθωρισμός από την χώρα μας έχει η Ιρλανδία και η Λετονία με 3,6%, η Λιθουανία 4,5%, η Κροατία 4,7% και η Σλοβακία 3,7%. Όλες οι άλλες χώρες, έχουν ίδιο ή μικρότερο πληθωρισμός από την χώρα μας. Μάλιστα πρόκειται για χώρες που οι εργαζόμενοι έχουν ιδιαίτερα μεγαλύτερες μηνιαίες αποδοχές, από αυτούς που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Για παράδειγμα στο Βέλγιο ο πληθωρισμός είναι 2%, στην Γερμανία 2,6%, στην Ισπανία 3,2%, στην Γαλλία 1,9%, στην Ιταλία 1,5%, στην Ολλανδία 2,6% και στην Πορτογαλία 2,7%.