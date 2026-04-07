Ακρίβεια: Οι τιμές στις ντομάτες πλησιάζουν… το κρέας – Δείτε πόσο αυξήθηκαν οι τιμές χονδρικής στα λαχανικά

Εκτός ελέγχου βρίσκονται οι τιμές στα λαχανικά με την τιμή της ντομάτας να προσεγγίζει… την τιμή του χοιρινού κρέατος, ξεπερνώντας ακόμη και τα 5 ευρώ το κιλό.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Είναι χαρακτηριστικό σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς και Αλιείας (ΟΚΑΑ) ότι οι χονδρικές τιμές στα λαχανικά είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι σε ποσοστό που ξεπερνά ακόμη και το 230%, με τους καταναλωτές να έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία.

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης λαχανικών και φρούτων του ΟΚΑΑ οι ντομάτες διατίθενται προς 3 ευρώ από 0,90 ευρώ με την αύξηση να φτάνει το 233%. Αντίστοιχη είναι η αύξηση της χονδρικής τιμής στα ντοματίνια, τα οποία πωλούνται προς 5,70 ευρώ το κιλό σήμερα από 1,80 την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγράφοντας άνοδο 216%.

Εκρηκτικές αυξήσεις

Αντίστοιχα, τα αγγουράκια κοστίζουν 1,60 ευρώ το κιλό από 1,00 ευρώ πέρυσι με την άνοδο να φτάνει στο 60%, το κουνουπίδι από 1 ευρώ πέρυσι στο 1,70 ευρώ φέτος καταγράφοντας άνοδο 70%, τα φρέσκα κρεμμύδια στο 1,6 από 1,10 ευρώ, τα μαρούλια 0,60 το τεμάχιο από 0,40 ευρώ πέρυσι και οι μελιτζάνες 2,30 από 1 ευρώ. Σημαντικές είναι οι αυξήσεις και στα λεμόνια με την τιμή χονδρικής να βρίσκεται σήμερα στο 1,10 ευρώ το κιλό από 0,80 ευρώ το κιλό πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: Ορεκτικά, αλίπαστα και άλλα σερβιριζόμενα είδη: +12,70%, φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +10,45%, Φρέσκα Κρέατα: +9,89%, Αλλαντικά: +5,73% και βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,71%.

Οι προβλέψεις μάλιστα για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα είναι δυσοίωνες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Kiel Institute for the World Economy, στην οποία αναφέρεται ότι θα αυξηθούν κατά 9,5% εάν συνεχίσουν να είναι κλειστά το στενό του Ορμούζ. Μάλιστα η μελέτη αναφέρει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο εκτεθειμένες χώρες λόγω εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας και λιπασμάτων. Ωστόσο και εκπρόσωποι των λιανέμπορων τροφίμων επισημαίνουν ότι σύντομα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε τρόφιμα εάν συνεχισθεί ο πόλεμος.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Το Ισραήλ εξοπλίζει την Ελλάδα με πυραύλους PULS και η Τουρκία «βράζει» Οι αθλητικές μεταδόσεις της Μεγάλης Τρίτης (7/4) Το MasterChef πήγε Λέσβο: Γυρίσματα στο Πλωμάρι με άρωμα παράδοσης και τοπικών προϊόντων Μεγάλη Τρίτη: Η παραβολή των Δέκα Παρθένων και το τροπάριο της Κασσιανής

Μειωμένη ζήτηση για σαρακοστιανά προϊόντα

Την ίδια στιγμή μειωμένο είναι το αγοραστικό ενδιαφέρον για θαλασσινά. Οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να εξοικονομήσουν χρήματα για να μπορέσουν να καλύψουν τις δαπάνες για το πασχαλινό τραπέζι. Όπως επισημαίνουν ιχθυοπώλες από την Βαρβάκειο Αγορά η κίνηση είναι μειωμένη με τις τιμές να είναι στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Τιμές όμως που είναι ήδη υψηλές για τα περισσότερα νοικοκυριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ψάρια και θαλασσινά έχουν ανατιμηθεί μέσα σε έναν χρόνο κατά 5,4% ενώ ακριβότερα έως 7% είναι ακριβότερα τα λαχανικά.

Εκτός από τα χταπόδια, τις γαρίδες και τα καλαμάρια, σε υψηλά επίπεδα βρίσκονται και οι τιμές στα όσπρια.

Ωράριο καταστημάτων

Σε ισχύ βρίσκεται το πασχαλινό ωράριο. Μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, την Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9:00 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.