Ακρίβεια: Στα μπλόκα οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Από τη μια οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, από την άλλη οι καταναλωτές διαπιστώνουν καθημερινά ότι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι τσέπη για να αγοράσουν φρούτα και λαχανικά.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το enikonomia.gr η «ψαλίδα» των τιμών από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή φτάνει ακόμη και το 200%, με τους παραγωγούς να έχουν μικρές απολαβές από την πώληση των προϊόντων τους, που οι καταναλωτές τα πληρώνουν «χρυσάφι».

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα με το σκηνικό να περιλαμβάνει νέες εστίες έντασης και συνεχείς αποκλεισμούς.

Κινητοποιήσεις

Οι μορφές δράσης των αγροτών πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Εθνικές οδοί, παράδρομοι, γέφυρες, τελωνεία και λιμάνια τελούν υπό συνεχή πίεση από τα μπλόκα.

Το βάρος στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια έξω από τη Λάρισα, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας. Εκεί θα αποφασιστεί αν θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις αλλά και το ενδεχόμενο συγκρότησης επιτροπής που θα ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Επίσης, χθες εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, συμμετείχαν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες πήραν χθες βράδυ και οι αγρότες της Ηπείρου.

Ακριβά τα φρούτα

Και ενώ οι αγρότες ζητούν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, οι καταναλωτές πληρώνουν πανάκριβα τα φρούτα και τα λαχανικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πορτοκάλια και μανταρίνια πωλούνται πάνω από 1 ευρώ το κιλό, όταν οι παραγωγοί παίρνουν πολύ λιγότερα.

Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτικές Αρχές πραγματοποιούν εντατικούς και καθημερινούς ελέγχους σε όλη την διατροφική αλυσίδα, δηλαδή από τους παραγωγούς, και τους μεσάζοντες μέχρι την τελική κατανάλωση προκειμένου να διαπιστώσει αν και σε πιο στάδιο της διακίνησης των προϊόντων υπάρχει αισχροκέρδεια.