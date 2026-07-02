Ακρίβεια: Τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη έχει η Ελλάδα – Ποια προϊόντα ανατιμήθηκαν τον Ιούνιο

Τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης έχει η Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat.

Eurostat: Στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2%, η Κύπρος 4% και ακολουθεί η χώρα μας με 3,9%. Χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες όπως η Γερμανία με 2,4%, η Ισπανία με 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%, ενώ στο Λουξεμβούργο που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%.

Eurostat: Στο 4,9% ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Μάιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για άλλες χώρες της Ευρωζώνης

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,9% παραμένοντας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε στο 2,8% από 3,2%. Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός δεν έχει επανέλθει ακόμα στα προ πολέμου επίπεδα. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, σύμφωνα με την Eurostat, ήταν στο 2,9% τον Ιανουάριο, στο 3,1% τον Φεβρουάριο, στο 3,4% τον Μάρτιο , στο 4,6% τον Απρίλιο και στο 4,9% τον Μάιο για να μειωθεί στο 3,9% τον Ιούνιο.

Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7% από το 10,8% τον Μάιο. Οι υπηρεσίες εμφάνισαν ρυθμό αύξησης τιμών 3,2% από 3,5% ενώ η κατηγορία τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά, καπνικά επιβράδυναν στο 1,6% ετησίως από το 1,9%.

Ποια προϊόντα αυξήθηκαν τον Ιούνιο

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο 2026 ανήλθε στο 0,39%.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούνιο σε ετήσια βάση καταγράφονται στα αλλαντικά 4,80%, στα έτοιμα γεύματα 3,91%, στις βρεφικές και παιδικές τροφές 3,62%, στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς ψυγείου 3,59% ενώ στα νερά, στα αναψυκτικά και στους χυμούς η ετήσια ανατίμηση είναι 3,37%.

Ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης

Εκτός από τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, ακριβότερα κατά 15 λεπτά πωλείται από χθες, 1η Ιουλίου το πετρέλαιο κίνησης, σε αρκετά πρατήρια καυσίμων καθώς τελείωσε το μέτρο της κρατικής επιδότησης στην αντλία.

Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στο 1,61 ευρώ ωστόσο σε κάποια βενζινάδικα πωλείται πλέον προς 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1,92 ευρώ ανά λίτρο.

Σημειώνεται ότι ενώ η τιμή του Μπρεντ βρίσκεται σήμερα λίγο πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, τιμή χαμηλότερη από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο 20 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με σήμερα. Αντίστοιχα την περίοδο προ πολέμου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα στο 1,92 ευρώ ανά λίτρο.