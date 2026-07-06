ΑΚΤΟR – MOTOR OIL: Mega deal σε ενέργεια και κυκλική οικονομία – Τι περιλαμβάνει η χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων

Συμφωνία που αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια και στην κυκλική οικονομία βρίσκεται προ των πυλών, καθώς μια σημαντική διαπραγμάτευση έχει ξεκινήσει ανάμεσα στον κατασκευαστικό όμιλο AKTOR, υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου, και τη Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη, με φόντο το γιγαντιαίο πρόγραμμα υποδομών ύψους 40 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, στο οποίο τα έργα περιβάλλοντος, απορριμμάτων και υδάτων κατέχουν κρίσιμο ρόλο.

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Συγκεκριμένα, ο όμιλος AKTOR έχει καταθέσει επίσημη πρόταση εξαγοράς προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis, οι οποίες δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στους τρεις τομείς, κατασκευάζουν δηλαδή εργοστάσια σκουπιδιών (απορρίμματα), βιολογικούς καθαρισμούς (ύδατα) και παράγουν ηλεκτρισμό από το μεθάνιο των χωματερών (ενέργεια από απόβλητα). Παράλληλα, οι δύο επιχειρηματικοί κολοσσοί βρίσκονται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη στρατηγική συμμαχία.

Δύο πυλώνες

Η προσέγγιση των δύο ομίλων επικεντρώνεται σε δύο πυλώνες: Ο πρώτος εστιάζει στους δυναμικούς κλάδους της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων. Μέσα από την αξιοποίηση του ισχυρού χαρτοφυλακίου που διαθέτουν οι υπό εξαγορά εταιρείες θα διεκδικήσει δυναμικό ρόλο σε μεγάλα περιβαλλοντικά έργα και ΣΔΙΤ.

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στην ενέργεια και στο φυσικό αέριο, τοποθετώντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του δεύτερου ελληνικού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στην Κόρινθο (Dioriga Gas).

Οταν επιτευχθεί η συμφωνία, θα αναδιατάξει τις ισορροπίες της αγοράς, καθώς, όπως υποστηρίζουν πηγές των δύο ομίλων, «δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη εταιρική εξαγορά, αλλά για στρατηγική συμμαχία κορυφής που επανακαθορίζει τους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων και της κυκλικής οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ευοίωνες προοπτικές

Ο κατασκευαστικός κλάδος προσβλέπει στην ανάληψη μεγάλων περιβαλλοντικών έργων τα επόμενα χρόνια στα πεδία της διαχείρισης απορριμμάτων, του κύκλου του νερού (ύδρευση – αποχέτευση – άρδευση) και της κυκλικής οικονομίας εν γένει.

Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλοι διαγωνισμοί διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ σε νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα, για τους οποίους οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ ωριμάζουν και άλλοι σχετικοί διαγωνισμοί από το Δημόσιο, στους οποίους εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν.

Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία θα προωθηθούν έργα ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ στον τομέα των απορριμμάτων, εκ των οποίων περίπου 1 δισ. ευρώ για διαχείριση απορριμμάτων και περίπου 1,5 δισ. ευρώ για μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων (Waste-to-Energy), στο πλαίσιο της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό στόχο για δραστικό περιορισμό της ταφής των αστικών απορριμμάτων από 82% σήμερα σε 10% στα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Νέες ευκαιρίες

Επιπλέον, η αγορά διακρίνει μεγάλες ευκαιρίες και στον κύκλο του νερού, στοχεύοντας στην ανάληψη μεγάλων έργων στον τομέα (ύδρευση, αποχέτευση και άρδευση) τα επόμενα 10-15 χρόνια που θα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων και λυμάτων, στο πλαίσιο της σύγκλισης της χώρας με τον ευρωπαϊκό στόχο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το πόσιμο νερό, έχουν αναγνωριστεί μεσοπρόθεσμα επενδυτικές ανάγκες ύψους 5,4 δισ. ευρώ για το νερό, καθώς και πιθανά έργα ύψους 1,8 δισ. ευρώ για έργα αποχέτευσης, ενώ εκτιμάται ότι οι μακροπρόθεσμες ανάγκες θα είναι ακόμη πιο μεγάλες λόγω της λειψυδρίας, της κλιματικής αλλαγής και της επέκτασης του τουρισμού.

Γι’ αυτό και η κίνηση αυτή πρόκειται να δημιουργήσει έναν νέο, πανίσχυρο πόλο, ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία, τα κεφάλαια και το εκτόπισμα για να πρωταγωνιστήσει στα μεγάλα έργα υποδομής των επόμενων δεκαετιών.

Εθνική στρατηγική

Οι τομείς της ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας αποτελούν σήμερα τους κεντρικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και καθορίζουν τη γεωπολιτική ισχύ της. Η Ελλάδα μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς σε έναν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της ανάπτυξης υποδομών φυσικού αερίου, ηλεκτρικών διασυνδέσεων και της ραγδαίας διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν αποτελούν απλώς περιβαλλοντική δέσμευση, αλλά όρο επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας για την εγχώρια βιομηχανία.

Παράλληλα, η κυκλική οικονομία αναδεικνύεται σε αναγκαία συνθήκη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση, η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων και η προστασία των υδάτινων πόρων αποτελούν πεδία στα οποία η Ελλάδα καλείται να καλύψει σημαντικό έδαφος για να εναρμονιστεί με τις αυστηρές ευρωπαϊκές οδηγίες. Με τη χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, οι δύο αυτοί τομείς προσελκύουν τη μερίδα του λέοντος των εγχώριων και ξένων επενδύσεων, καθώς συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και τη μακροχρόνια ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Αναδιάταξη

Το παρασκήνιο της συμφωνίας συνδέεται με τη στρατηγική αναδιάταξη των περιβαλλοντικών παγίων στην ελληνική αγορά, με τη Motor Oil να έχει αποκτήσει σταδιακά τον πλήρη έλεγχο της Ηλέκτωρ από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ παράλληλα είχε εντάξει στο δυναμικό της και τη Thalis. Η κίνηση αυτή είχε εδραιώσει τον ενεργειακό κολοσσό ως τον απόλυτο ηγέτη στην εγχώρια διαχείριση απορριμμάτων.

Η αλλαγή σκηνικού ξεκινά με την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον όμιλο AKTOR, ο οποίος, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο μετασχηματισμού, κατέθεσε γραπτή, δελεαστική πρόταση για την εξαγορά του 75% των δύο εταιρειών. Η πρόταση προβλέπει είτε την απευθείας αγορά των μετοχών της Ηλέκτωρ και της Thalis είτε την απόκτηση του 75% της Manetial Limited, της θυγατρικής μέσω της οποίας η Motor Oil ελέγχει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Η διοίκηση της Motor Oil αξιολόγησε ταχύτατα τα οικονομικά ανταλλάγματα και τις προοπτικές μιας ισχυρής συμμαχίας με έναν κατασκευαστικό γίγαντα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την έναρξη μιας περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό την οριστικοποίηση της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας, ανάβοντας το «πράσινο φως» για τη γέννηση του νέου εταιρικού σχήματος.

Η στρατηγική κίνηση της AKTOR προς τη Motor Oil δεν είναι αποκομμένη από τον ευρύτερο σχεδιασμό της διοίκησής της. Ερχεται ως η πρώτη, άμεση εφαρμογή του μεγάλου χρηματοδοτικού πλάνου που ανακοίνωσε ο όμιλος, το οποίο περιλαμβάνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνδυασμό με την έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη συνολική άντληση κεφαλαίων να αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, η AKTOR καθίσταται ένας από τους πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένους ομίλους στην Ελλάδα. Παράλληλα, δημιουργείται το απαραίτητο κεφάλαιο για την άμεση χρηματοδότηση μεγάλων εξαγορών, όπως αυτή των Ηλέκτωρ και Thalis. Η αγορά λαμβάνει ένα ηχηρό σήμα ότι ο όμιλος διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα για να υποστηρίξει ένα επιθετικό πενταετές επενδυτικό πλάνο σε υποδομές και ενέργεια.

Συνέχεια

Η πρόταση του ομίλου AKTOR αφορά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών σε ποσοστό 75% σε δύο από τις πιο δυναμικές εταιρείες του περιβαλλοντικού κλάδου στην Ελλάδα. Η Motor Oil, διατηρώντας το 25%, παραμένει στρατηγικός εταίρος, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη στενή συνεργασία των δύο ομίλων. Η Ηλέκτωρ αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα των περιβαλλοντικών υποδομών στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει καθετοποιημένη τεχνογνωσία στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων.

Παράλληλα, έχει ηγετική παρουσία σε μεγάλα έργα ΣΔΙΤ, καθώς και σημαντικό αποτύπωμα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως το βιοαέριο και οι ΧΥΤΑ. Το χαρτοφυλάκιο της Ηλέκτωρ περιλαμβάνει επτά εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Μεταξύ άλλων έχει υπογράψει συμβάσεις για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗστον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο διαχείρισης επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Ανδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη, στη Γερμανία κ.α.

Η Thalis λειτουργεί συμπληρωματικά, έχοντας αναπτύξει προηγμένες λύσεις για την έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων. Η δραστηριότητά της εκτείνεται στην ψηφιοποίηση των περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και στην εφαρμογή μοντέλων κυκλικής οικονομίας που μειώνουν αποτελεσματικά το ενεργειακό αποτύπωμα των πόλεων και των βιομηχανιών.

Στρατηγική στόχευση

Για τον όμιλο AKTOR, η εξαγορά αυτή, με τη στήριξη των κεφαλαίων της ΑΜΚ, αποτελεί το επιστέγασμα ενός ευρύτερου μετασχηματισμού. Ο όμιλος μετεξελίσσεται γρήγορα από μια παραδοσιακή κατασκευαστική εταιρεία σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο υποδομών, ενέργειας και περιβάλλοντος.

Οι κατασκευές είναι ένας κλάδος με έντονη κυκλικότητα και μεταβλητότητα. Αντίθετα, η διαχείριση απορριμμάτων και τα περιβαλλοντικά έργα προσφέρουν σταθερές, μακροχρόνιες και προβλέψιμες ροές εσόδων. Η AKTOR αξιοποιεί τα φρέσκα κεφάλαια των μετόχων της για να αποκτήσει άμεσα ένα έτοιμο, κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο.

Τα επόμενα χρόνια, εξάλλου, η Ελλάδα καλείται να υλοποιήσει δεκάδες νέα περιβαλλοντικά έργα και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ. Η AKTOR, έχοντας πλέον την Ηλέκτωρ και τη Thalis στο δυναμικό της, μπορεί να διεκδικήσει αυτά τα έργα με σαφές πλεονέκτημα. Παράλληλα, το κατασκευαστικό σκέλος αυτών των έργων θα εκτελείται από την ίδια την AKTOR, δημιουργώντας τεράστιες εσωτερικές συνέργειες.

Οι σύγχρονες επενδύσεις κρίνονται αυστηρά με βάση τα κριτήρια ESG. Με αυτή τη συμφωνία, ο όμιλος AKTOR πρασινίζει το χαρτοφυλάκιό του. Αυτό δικαιολογεί απόλυτα στους θεσμικούς επενδυτές τη σκοπιμότητα της μεγάλης ΑΜΚ και διευκολύνει την πρόσβαση σε μελλοντική φθηνή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Αποτίμηση και υπεραξίες

Από την πλευρά της, η Motor Oil αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την επιχειρηματική της ευελιξία. Η απόφαση να παραχωρήσει το 75% των συγκεκριμένων εταιρειών αποτελεί κίνηση υψηλής στρατηγικής αξίας. Τις συγκεκριμένες δραστηριότητες τις είχε εξαγοράσει σε προγενέστερο χρόνο. Η πώλησή τους στον όμιλο AKTOR γίνεται σε μια αποτίμηση που εγγράφει σημαντικές υπεραξίες. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν άμεσα στην ενίσχυση του δικού της πυρήνα, που είναι η διύλιση, η εμπορία και η ανάπτυξη καθαρών μορφών ενέργειας.

Κρατώντας το 25%, η Motor Oil δεν αποχωρεί από την κυκλική οικονομία. Αντίθετα, παραμένει μέτοχος σε ένα σχήμα που γίνεται πολύ πιο ισχυρό χάρη στη χρηματοδοτική ένεση της ΑΜΚ της AKTOR. Η συμμαχία με έναν κορυφαίο, ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο εγγυάται ότι οι εταιρείες Ηλέκτωρ και Thalis θα αναπτυχθούν ταχύτερα.