Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Τα 8 «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε την επιδότηση

Το προσεχές διάστημα, ενδεχομένως εντός του 2026 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με προϋπολογισμό 930 εκατ. ευρώ.
Της Κατερίνας Φεσσά
Θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό ταμείο και θα ωφεληθούν τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και 110.000 για εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων που θα αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης ή/και παροχής ζεστού νερού με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Περισσότερες διευκρινίσεις για το «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» δίνει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο enikonomia.gr απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις. Ειδικότερα:
Μπορούν όλοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;
Όχι, καθώς οι πολίτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικά:
- Το ετήσιο εισόδημα για ένα μονομελές νοικοκυριό χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία θα πρέπει να ανέρχεται στα 10.500 ευρώ.
- Το ετήσιο εισόδημα για ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία θα πρέπει να είναι 13.650 ευρώ.
- Το ετήσιο εισόδημα για ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία θα πρέπει να είναι 16.650 ευρώ.
- Το ετήσιο εισόδημα για έναν έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία θα πρέπει να είναι 20.800 ευρώ.
- Το ετήσιο εισόδημα για έναν έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία θα πρέπει να ανέρχεται στις 27.100 ευρώ.
- Το ετήσιο εισόδημα για έναν έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία θα πρέπει να διαμορφώνεται στις 30.100 ευρώ.
- Το ετήσιο εισόδημα για έναν έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία θα πρέπει να είναι 36.400 ευρώ
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως η επικαιροποίηση των κριτηρίων θα γίνεται σε ετήσια βάσει των φορολογικών δηλώσεων.
Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα;
Να έχει στην οικία του έναν θερμοσίφωνα και να αντικαταστήσει:
- είτε τον ηλεκτρικό με έναν ηλιακό.
- είτε τον παλιό για πχ 20ετίας με έναν καινούριο.
Διευκρινίζεται, πως για να γίνει η αντικατάσταση:
- Αρχικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος από έναν ενεργειακό επιθεωρητή.
- Μετά αυτός θα υποβάλει μια έκθεση στην οποία θα επισημαίνεται πως έγινε αυτή η αντικατάσταση, η τοποθέτηση του νέου θερμοσίφωνα κλπ.
Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να χορηγηθεί βεβαίωση του τεχνίτη του εγκαταστάτη στον συμμετέχοντα του προγράμματος.
Ποιοι θα έχουν προτεραιότητα;
Κυρίως όσοι έχουν στο νοικοκυριό τους άτομο με ειδικές ανάγκες και αυτό διαμένει στην οικία τους.
Ποιες δαπάνες επιδοτεί το πρόγραμμα;
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής είτε αντλίας θερμότητας, είτε ηλιακού θερμοσίφωνα, είτε και των δύο, ενώ εκτός από το κόστος αγοράς των συσκευών θα ενισχύονται και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης. Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να φθάνουν έως 80%.
Το ποσό της επιδότησης θα είναι μέχρι 1.200 ευρώ;
Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη το ακριβές ποσό της επιδότησης. Ωστόσο αναμένεται να γίνουν το προσεχές διάστημα οι σχετικές ανακοινώσεις.
Το πρόγραμμα αφορά μόνο στην κύρια κατοικία;
Ναι, μόνο την κύρια κατοικία του πολίτη που είναι δηλωμένη στο Ε1.
Πόσα χρήματα θα μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει μέσω του Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα –Παράδειγμα
- Η αντλία θερμότητας για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. κοστίζει 5.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Από το ποσό αυτό, το πρόγραμμα επιδοτεί το 80%, δηλαδή ο δικαιούχος θα λάβει 4.000 ευρώ από το Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα και 1.000 ευρώ θα δώσει για να πάρει την αντλία. Το ποσό αυτό αφορά την επιδότηση των εργασιών εγκατάστασης, το υλικό και τον εξοπλισμό που προμηθεύεται ο συμμετέχων του προγράμματος.
- Ένας ηλιακός περίπου κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ .Τα 400 ευρώ τα επιδοτεί το πρόγραμμα και τα άλλα 600 ευρώ τα βάζει ο ίδιος δικαιούχος με ίδια κεφάλαια.
- Με άλλα λόγια από τις 6.000 ευρώ που είναι το συνολικό κόστος για τον θερμοσίφωνα ο πολίτης θα πληρώσει 1.600 ευρώ.
Πηγή enikos.gr