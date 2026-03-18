Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Νέα δεδομένα για το πρόγραμμα

Θα ωφεληθούν τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και 110.000 για εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, που θα αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης ή/και παροχής ζεστού νερού με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, όπως ανακοίνωσαν χθες από κοινού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης κατά την συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Όπως τόνισε, για το Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα θα δοθούν συνολικά 930 εκατ. ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής είτε αντλίας θερμότητας, είτε ηλιακού θερμοσίφωνα, είτε και των δύο, ενώ εκτός από το κόστος αγοράς των συσκευών θα ενισχύονται και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης. Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να φθάνουν έως 80%.

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό προμηθεύεται αντλία θερμότητας κόστους 6.200 ευρώ με ΦΠΑ, επιδότηση 80%) και ηλιακό θερμοσίφωνα (1.240 ευρώ με ΦΠΑ, επιδότηση 40%). Θα λάβει συνολική ενίσχυση 5.450 ευρώ και θα χρειαστεί να δαπανήσει μόλις 2.000 ευρώ.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Για τα νοικοκυριά

Το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα. Επίσης επισημαίνεται πως στο αντίστοιχο πρόγραμμα που έτρεξε πέρυσι υποβλήθηκαν συνολικά 192.226 αιτήσεις και από αυτόν τον αριθμό οι 121.400 ήταν για αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ηλιακό και οι 70.826 αφορούσαν στην τοποθέτηση αντλιών θερμότητας.

Για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το μέτρο προβλέπει ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, όπως και αλλαγή θερμοσιφώνων με ηλιακούς. Θα ωφεληθούν περίπου 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις με έμφαση σε κλάδους που έχουν υψηλό ενεργεiακό κόστος λειτουργίας. Η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί τόσο για τις δαπάνες του κτιριακού κελύφους όσο και για την αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού.