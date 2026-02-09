Οικονομία

Αναδρομικά έως 12.500 ευρώ σε 60.000 συνταξιούχους – Οι πέντε κατηγορίες των δικαιούχων

Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταβολή αναδρομικών ποσών σε περίπου 60.000 ασφαλισμένους, με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να προγραμματίζει τις πληρωμές έως το τέλος Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Realnews, ο διοικητής του φορέα, Αλέξανδρος Βαρβέρης, δίνει το «πράσινο φως» για την αποπληρωμή αναδρομικών που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 12.500 ευρώ, διορθώνοντας εκκρεμότητες που ταλαιπώρησαν επί χρόνια χιλιάδες συνταξιούχους.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ. Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η μεγαλύτερη «δεξαμενή» δικαιούχων αφορά περίπου 41.000 συνταξιούχους που θα λάβουν αναδρομικά έως και επτά ετών, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020. Πρόκειται για ασφαλισμένους με πολλά έτη ασφάλισης, οι οποίοι δικαιώνονται καθυστερημένα, αλλά με ποσά που σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Στρατιωτικοί

Παράλληλα, ξεμπλοκάρει η καταβολή αναδρομικών σε περίπου 6.000 στρατιωτικούς, λόγω της αφαίρεσης της κράτησης του νόμου 4093/2012 από τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα ποσά αφορούν επιστροφές κρατήσεων προηγούμενων ετών, οι οποίες δεν είχαν αποδοθεί εγκαίρως.

Συντάξεις αναπηρίας

Στο ίδιο «πακέτο» πληρωμών περιλαμβάνονται αναδρομικά για περίπου 2.000 ασφαλισμένους με συντάξεις αναπηρίας, που προκύπτουν από παρατάσεις αναπηρίας οι οποίες καθυστέρησαν να εκκαθαριστούν, αλλά και για περίπου 10.000 δικαιούχους παράλληλης ασφάλισης, λόγω της ενσωμάτωσης επασφαλίστρων σε επανυπολογιζόμενες συντάξεις. Τέλος, προβλέπεται και η επιστροφή της κράτησης ασθενείας σε τυφλούς που λαμβάνουν επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

