Αναδρομικά από μισθούς, επιδοτήσεις και δικαστικές αποφάσεις: Μετά το Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλουν οι υπόχρεοι για αναδρομικά που εισπράχθηκαν εντός του 2025 και αφορούν σε παλαιότερα έτη.

Αμέσως μετά το Πάσχα, και το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου, πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις τροποποιητικές δηλώσεις.

Η υποβολή γίνεται από τους υπόχρεους ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, έως το τέλος του 2026, καθώς δεν αλλάζει κάτι στη διαδικασία και τις ημερομηνίες σύμφωνα με τον τύπο και το περιεχόμενο του βασικού εντύπου Ε1 που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ ενόψει υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων, στις 16 Μαρτίου.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου χωρίς πρόστιμα και τόκους

Συνεπώς, όσοι εισέπραξαν εντός του 2025 αναδρομικά από συντάξεις, μισθούς, αγροτικές ενισχύσεις και δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς πρόστιμα και τόκους.

Ο φόρος που θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027. Οι συνταξιούχοι, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα μετά από αίτηση που θα υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν τις οφειλές από το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών, σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με βάση την πάγια ρύθμιση. Οι φόροι που αναλογούν επί των αναδρομικών, θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν σε κάθε έτος στο οποία ανάγονται αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών.

Τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2025. Αυτό σημαίνει ότι για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που αφορούν για παράδειγμα το έτος 2022 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2023. Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό. Όσοι θέλουν να τροποποιήσουν άλλα στοιχεία της δήλωσης θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και αγρότες

Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μερισματούχοι, αγρότες κ.α. που έλαβαν αναδρομικά και ενισχύσεις το 2025 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Βουλή: «Μία με το νερό, μία με το κουλούρι…» – Ο νέος διάλογος Κωνσταντοπούλου – Παπασταύρου Αγγελική Ηλιάδη: Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ με την άδεια του Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας Λαριτζανί: Η επίθεση κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Τεχεράνη δείχνει τον φόβο και τη σύγχυση του Ισραήλ

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν εντός του 2025 μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, φορολογούνται στο έτος καταβολής τους με φορολογικό συντελεστή 20%.

Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγεται να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2019 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Τα βήματα

Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2022 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2023. Στην συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2026). Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν, σύμφωνα με το ERTNews.

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει ένας συνταξιούχος κάποιον άλλο κωδικό.

Για χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών που αφορά αναδρομικά ποσά μισθών η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.