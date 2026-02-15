Αναδρομικά: Ποιοι θα πρέπει να πληρώσουν φόρο έως τις 27 Φεβρουαρίου στην Εφορία και ποιοι θα πρέπει να τα «δηλώσουν» στην ΑΑΔΕ

Περιθώριο έως την Παρασκευή,27 Φεβρουαρίου 2026 έχουν οι υπόχρεοι για να εξοφλήσουν στην Εφορία τον φόρο αναδρομικών για τα φορολογικά έτη 2015-2023 και να μην κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η προθεσμία αυτή αφορά στους μισθωτούς εργαζόμενους και στους συνταξιούχους που έλαβαν το 2024 τα αναδρομικά ποσά για το παραπάνω χρονικό διάστημα, που υπέβαλαν τη σχετική τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 και που τους έχει βεβαιωθεί από την ΑΑΔΕ ποσό φόρου άνω των 300 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του φόρου αναδρομικών με το ποσό που αναλογεί στον υπόχρεο αναγράφεται στο ειδοποιητήριο του, το οποίο είναι αναρτημένο στο taxisnet.

Το πρόστιμο και η προσαύξηση

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, πρόστιμο ύψους 100 ευρώ ανά τροποποιητική δήλωση για τα παραπάνω επιβάλλεται, όταν από τη νέα εκκαθάριση που έχει κάνει η ΑΑΔΕ στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα αναδρομικά προκύπτει διαφορά φόρου άνω των 100 ευρώ.

Και μια μηνιαία προσαύξηση της τάξεως σχεδόν 0,8% θα έχουν από τον Μάρτιο οι υπόχρεοι που έχουν υποβάλει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 την τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά που έλαβαν το 2024 για το παραπάνω διάστημα, τους έχει βεβαιωθεί ο αντίστοιχος φόρος αλλά δεν τον εξοφλήσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Επίσης επισημαίνεται πως οι εν λόγω φορολογούμενοι θα εξακολουθούν να χρωστούν το κεφάλαιο.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου Το Ισραήλ εντάσσεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/2) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής Οι πολιτικές εφημερίδες 12/2/2026

Αναδρομικά: Ποιοι θα πρέπει να τα δηλώσουν και να τα στείλουν στην ΑΑΔΕ

Ταυτόχρονα έως την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου υποχρεούνται ο ΕΦΚΑ, άλλοι ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιποί εργοδοτικοί φορείς να στείλουν στην ΑΑΔΕ τις αναγραφόμενες βεβαιώσεις με τις αναδρομικές αποδοχές που εισπράχθηκαν το 2025 για παλαιότερα έτη από συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες. Ειδικότερα, αυτό αφορά μεταξύ άλλων: