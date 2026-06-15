Ανακαίνιση κατοικίας: Ανοίγει η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας

Ανοίγει μέσα στην ημέρα η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας.

Ανακαίνιση Κατοικίας: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας – Όλες οι λεπτομέρειες

Νωρίτερα υπήρξε σύγχυση ότι ξεκίνησε ήδη η λειτουργία της, καθώς βγήκε στον «αέρα» η ιστοσελίδα anakainisi.apps.gov.gr. όπου οι πολίτες καλούνταν να εισέλθουν σε αυτή με τους κωδικούς Taxis. Ωστόσο από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίστηκε πως τελικά η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα. «Ο ορθός σύνδεσμος, θα είναι www.anakainisi.gov.gr. Επίκειται αναλυτικό δελτίο Τύπου μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας», αναφέρουν από το ΥΠΟΙΚ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 24/8/2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

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«Στόχος της πρωτοβουλίας αποτελεί να αξιοποιηθούν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που μένουν ανεκμετάλλευτες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Μόνο από αυτό το πρόγραμμα εκτιμάται ότι μπορούν να ανοίξουν περίπου 25.000 κλειστές κατοικίες» συμπλήρωσε ο κ.Μαρινάκης.

Για το πρόγραμμα αυτό μίλησε νωρίτερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ertnews. Όπως είπε, το πρόγραμμα αφορά κτίρια, κυρίως διαμερίσματα «που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Δίνουμε μέχρι 95% των 36.000 ευρώ για να ανακαινίσει κάποιος το σπίτι του και να το μισθώσει σε κάποιον μακροχρόνια» τόνισε.

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«Συνδέεται κάποιος με τους κωδικούς του taxisnet στην πλατφόρμα, μπαίνει μέσα και βλέπει το εισόδημα του όπως το έχει δηλώσει ο ίδιος στην ΑΑΔΕ. Και αφού το εισόδημα του: του λέει ότι είναι επιλέξιμος, του βγαίνουν απευθείας τα ακίνητα τα οποία ο ίδιος έχει… που έχει δηλωμένα. Οπότε πηγαίνει πάνω στα ακίνητα αυτά και διαλέγει ποιο ή ποια θέλει να θεωρηθούν επιλέξιμα» περιέγραψε η υπουργός.

Και συνέχισε λέγοντας πως «μπαίνει σε αυτήν την πλατφόρμα ώστε να δει εάν ο ίδιος είναι επιλέξιμος και να πατήσει ποια από τα ακίνητα του μπορεί να είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα και βέβαια μέσα στο καλοκαίρι να δει τι ακριβώς μπορεί να χρειάζεται»,

Τα εισοδηματικά κριτήρια και επιλογή ακινήτου

Η υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα ακίνητο ανά δικαιούχο, ωστόσο στο στάδιο της επιλεξιμότητας μπορεί να δηλωθούν περισσότερα, με την τελική επιλογή να γίνεται τον Σεπτέμβριο.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να ενταχθεί εφόσον το εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη επιδότηση έως 95% για ευάλωτες κατηγορίες, όπως κάτοικοι ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία.

Προκαταβολή έως 60% και επιπλέον κάλυψη εξόδων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα προκαταβολής, καθώς όπως είπε η υπουργός «καλύπτουμε έως και 60% των δαπανών προκαταβολικά», ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις εργασίες χωρίς να απαιτείται σημαντική ίδια συμμετοχή από την αρχή.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει με ξεχωριστό ποσό έως 2.500 ευρώ για μελέτες και άδειες, πέραν της βασικής επιδότησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες, το 30%-40% πρέπει να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει εργασίες ανακαίνισης.

Υποχρέωση μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση κλειστών ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, η λήψη της επιδότησης συνοδεύεται από δεσμεύσεις.

«Για πέντε χρόνια το ακίνητο θα πρέπει να είναι μισθωμένο», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ότι δεν απαιτείται ο ίδιος ενοικιαστής, αλλά συνεχής μίσθωση.

Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποδεικνύει ότι διαμένει στο ακίνητο και δεν το αξιοποιεί για άμεσο κέρδος μέσω πώλησης.