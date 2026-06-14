Ανακαίνιση κατοικίας: Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα – Τα βήματα της διαδικασίας

Αύριο, Δευτέρα, 15 Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα επιλεξιμότητας anakainisi.apps.gov.gr για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας », του οποίου ο στόχος είναι ανακαινισθούν ενεργειακά αλλά και να γίνουν εργασίες ανακαίνισης σε σχεδόν 25.000 σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτή ενδέχεται να παραμείνει ανοιχτή μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2026 για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr και αυτό είναι το πρώτο στάδιο του προγράμματος.

Η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας

Μόλις λοιπόν τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα εξής βήματα για να εκδώσει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθεί το anakainisi . apps . gov . gr , όπου θα βγει ένα πλαίσιο «Ανακαίνιση κατοικίας » και μετά υποχρεούται να βάλει τους κωδικούς του taxisnet.

όπου θα βγει ένα πλαίσιο και μετά υποχρεούται να βάλει τους κωδικούς του taxisnet. Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, θα προκύπτει από την ΑΑΔΕ, εάν ο πολίτης θα είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα ή όχι αλλά και το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούται να λάβει. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί πως, εάν δεν είναι επιλέξιμος ο πολίτης για το πρόγραμμα, τότε η διαδικασία στην εφαρμογή δεν θα μπορεί να προχωρήσει.

Στη συνέχεια θα εμφανιστούν στην εφαρμογή τα ακίνητα που είναι στην κατοχή του πολίτη. Ωστόσο, ο πολίτης θα μπορεί να επιλέξει μια μόνο κατοικία, όπως δήλωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, αυτή θα είναι άμεσα διαθέσιμη στον πολίτη και αυτός θα μπορεί να την «κατεβάσει» σε pdf, αλλά και θα πάντα θα μπορεί να ανατρέξει στην ίδια εφαρμογή για να τη βρει, όπως τονίζουν μεταξύ άλλων οι ίδιες πηγές στο enikonomia.gr

Και διευκρινίζουν πως, η πλατφόρμα του anakainisi.apps.gov.gr φιλοξενείται στο gov.gr και δεν είναι εφαρμογή από τα app stores.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, ύστερα από την σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ είναι τα εξής:

Οι κατοικίες

Το δράση αφορά:

τις κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024-2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

και τις ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τα φυσικά πρόσωπα:

α.Που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα:

Για την Κατηγορία Ι, τα ανώτατα εισοδήματα θα πρέπει να κυμαίνονται από 18.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ,

Ι, τα ανώτατα εισοδήματα θα πρέπει να κυμαίνονται από 18.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ, Για την Κατηγορία ΙΙ, τα ανώτατα εισοδήματα θα πρέπει να είναι από 25.000 ευρώ έως 45.000 ευρώ με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

Σημειώνεται πως, για κάθε επιπλέον παιδί που έχει ένας έγγαμος, ή ένα μέλος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) ή μια μονογονεϊκή οικογένεια το ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

β.Που διαθέτουν:

Την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% σε κλειστή κατοικία,

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε ανοικτή κατοικία και μόνο εφόσον αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία .

Τα ποσοστά επιχορήγησης

Για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι , το ποσοστό επιχορήγησης είναι 80%.Το τελικό ποσοστό για την Κατηγορία Ι μπορεί να φτάσει έως 95%.

, το ποσοστό επιχορήγησης είναι 80%.Το τελικό ποσοστό για την Κατηγορία Ι μπορεί να φτάσει έως 95%. Για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ, το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%. Το τελικό ποσοστό για την Κατηγορία ΙI μπορεί να φτάσει έως 85%

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για:

ορεινές ή νησιωτικές περιοχές,

μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες,

ΑμεΑ.

Το ποσό της επιδότησης

Η επιδότηση είναι έως:

300 ευρώ /τ.μ.

και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.).

Οι προϋποθέσεις

Η κατοικία θα πρέπει:

να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990,

να είναι έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους),

να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ,

να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1.1.2020,

να μην είναι καταχωρημένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία,

και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Υποχρεώσεις μετά την επιδότηση

Για 5 έτη:

οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση,

οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Απαγορεύεται:

η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb),

η επαγγελματική χρήση,

η υπεκμίσθωση.

Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θεωρούνται:

οι εργασίες για την ανακαίνιση και την επισκευή της επιλέξιμης κατοικίας.

οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση.

η αγορά προϊόντων και υλικών, για τις εργασίες των δύο παραπάνω δαπανών.

Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος

Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος αφορά τις αιτήσεις χρηματοδότησης. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιλέξιμων πολιτών αναμένεται να ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Και για να λάβουν μέρος οι πολίτες στο πρόγραμμα, θα πρέπει είτε να εκδώσουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είτε να υποβάλουν μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα πρέπει να αναφέρουν τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, όπως ξεκαθάρισε χθες ο κ. Παπαθανάσης.

Ωστόσο όσοι προβούν στην τελευταία ενέργεια, θα πρέπει σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό να προσκομίσουν κάποια στιγμή το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εάν τελικά εγκριθούν από το πρόγραμμα, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν την επιδότηση αλλά και τα επιπρόσθετο ποσό των έως 2.500 ευρώ για: