Ανασφάλιστα οχήματα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει την εξέταση των ενστάσεων – Έρχεται και ενιαία πύλη για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο

Τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην εξέταση των ενστάσεων για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε ανασφάλιστα οχήματα ανακοίνωσε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς να υποκαθίσταται ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θα εξακολουθεί να λαμβάνει την τελική απόφαση.

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Όπως εξήγησε, το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης θα λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός, αναλύοντας τα στοιχεία κάθε ένστασης και υποβάλλοντας σε σύντομο χρόνο εισήγηση προς τον αρμόδιο υπάλληλο για το αν αυτή πρέπει να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εξέτασης, ενώ περιορίζεται και ο διοικητικός φόρτος για τις υπηρεσίες.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι ο σκοπός των διασταυρώσεων δεν είναι εισπρακτικός αλλά η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων και οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ ή δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στο παρελθόν είχαν αποσταλεί περίπου 300.000 ειδοποιητήρια προς ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν είχαν συμμορφωθεί, ενώ πρόσφατα εκδόθηκε νέα παρτίδα περίπου 32.000 ειδοποιήσεων, με τα αντίστοιχα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 12,5 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνεχείς ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οδηγών που ασφαλίζουν το όχημά τους μόνο για μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους.

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Όπως σημείωσε, σε οκτώ από τις δέκα ενστάσεις που έχουν εξεταστεί διαπιστώνεται ότι ο ασφαλισμένος χρόνος που επικαλείται ο πολίτης αφορά μεταγενέστερη περίοδο από εκείνη κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διασταύρωση, γεγονός που οδηγεί στην απόρριψή τους. Το νέο σύστημα μπορεί να εντοπίζει άμεσα τέτοιες περιπτώσεις και να υποβάλλει σχετική εισήγηση μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο ίδιος διευκρίνισε ακόμη ότι οι πολίτες διαθέτουν επαρκή χρόνο για την άσκηση ένστασης. Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος ή του SMS μεσολαβούν δέκα ημέρες για να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η κοινοποίηση και ακολουθούν άλλες δέκα εργάσιμες ημέρες για την υποβολή της ένστασης, ενώ ο Αύγουστος δεν προσμετράται στις σχετικές προθεσμίες.

Ενιαία πύλη πληρωμών

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε την ανάπτυξη της Ενιαίας Πύλης Πληρωμών, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να αποκτούν συγκεντρωμένη εικόνα όλων των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Η νέα πλατφόρμα θα συγκεντρώνει σταδιακά τις οφειλές προς όλους τους δημόσιους φορείς, όπως η ΑΑΔΕ, οι δήμοι και άλλοι οργανισμοί, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν σε ένα σημείο το σύνολο των χρεών τους και να τα εξοφλούν ηλεκτρονικά.

Η πρόσβαση θα γίνεται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ισχυρή ταυτοποίηση του χρήστη, ενώ θα υποστηρίζονται διαφορετικοί τρόποι πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί και το σύστημα IRIS.

Όπως τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, η λειτουργία της πλατφόρμας δεν θα ξεκινήσει με όλους τους φορείς ταυτόχρονα, αλλά η ένταξή τους θα πραγματοποιείται σταδιακά, με στόχο να αποκτήσει ο πολίτης πλήρη εικόνα των οικονομικών του υποχρεώσεων και να αποφεύγονται περιπτώσεις άγνοιας οφειλών που οδηγούν σε προσαυξήσεις.

Για την εφαρμογή MyCoast

Αναφερόμενος στην εφαρμογή MyCoast, σημείωσε ότι διανύει την τρίτη χρονιά λειτουργίας της και έχει συμβάλει σημαντικά στον καλύτερο έλεγχο των παραχωρήσεων στις παραλίες.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν τις νόμιμα οργανωμένες παραλίες, να γνωρίζουν τα όρια των παραχωρήσεων και να υποβάλλουν καταγγελίες σε περιπτώσεις αυθαίρετης επέκτασης, έλλειψης ελεύθερης πρόσβασης ή παραβίασης των όρων λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, οι καταγγελίες συνεχίζονται και φέτος, αλλά είναι αισθητά λιγότερες σε σχέση με τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εφαρμογής, γεγονός που αποδίδεται στην αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρηματιών, καθώς γνωρίζουν πλέον ότι οι πολίτες μπορούν εύκολα να ελέγχουν τις νόμιμες παραχωρήσεις και να αναφέρουν παραβάσεις.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το MyCoast δεν αποτελεί μόνο εργαλείο ελέγχου, αλλά και μέσο ενημέρωσης των πολιτών, καθώς παρέχει πληροφορίες για τις οργανωμένες παραλίες και τις υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών τους, όπως η διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης, η καθαριότητα και, όπου προβλέπεται, η παρουσία ναυαγοσώστη.