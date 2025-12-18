Ανατροπή για τα ενοίκια: Παράταση 3 μηνών για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας

Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τροπολογία την οποία κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή, μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέτρου για την 1η Απριλίου 2026, αντί από 1ης Ιανουαρίου 2025 όπως προβλεπόταν.

Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των μισθώσεων και δίνει επιπλέον χρόνο προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, πριν καταστεί υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση τραπεζικού μέσου για την καταβολή των μισθωμάτων.

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα. Με την παράταση δίδεται χρόνος μεγαλύτερος χρόνος προσαρμογής σε εκμισθωτές και μισθωτές στις νέες απαιτήσεις.

Tι άλλο προβλέπει η τροπολογία

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η παράταση της αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο συνεχίζει να λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τις καταστροφές.

Παράλληλα, θεσπίζονται νέες απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2026. Ειδικότερα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, υπό προϋποθέσεις, ενώ για το ίδιο έτος απαλλάσσονται και τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.

Η ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ

«Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις” μετατίθεται κατά ένα τρίμηνο η έναρξη ισχύος των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 210 του ν. 5222/2025 για την πληρωμή μισθωμάτων κατοικιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ως νέα έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης ορίζεται η 1η.Απριλίου 2026.

Η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και για να μπορέσουν οι πολίτες να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης η οποία θα προσδιορίσει τις λεπτομέρειες όσο και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο με τη ρύθμιση αυτή επεκτείνεται και στα μισθώματα κατοικιών.

Η ΠΟΜΙΔΑ με επανειλημμένες επιστολές της και υπομνήματά της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ επεσήμανε εγκαίρως το τόσο το κατεπείγον του θέματος, όσο και τα επί μέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Εν όψει δε του ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σχετική υπουργική απόφαση, ζήτησε την αναβολή έναρξης της ρύθμισης προκειμένου να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές να προσαρμόσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις προδιαγραφές του νέου μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η μη πλήρης συμμόρφωση έχει ως συνέπειες για μεν τους εκμισθωτές την απώλεια του αφορολογήτου 5% από τα μισθώματα, για δε τους ενοικιαστές την απώλεια όλων των επιδομάτων ενοικίου που δικαιούνται νόμιμα», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.