Ανελκυστήρες: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Η πλατφόρμα, τα πρόστιμα και τα επόμενα βήματα

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της απογραφής των ανελκυστήρων στο Ψηφιακό Μητρώο Ανελκυστήρων, καθώς η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2026. Η διαδικασία αφορά όλους τους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το αν είναι νέοι ή παλαιοί, πιστοποιημένοι ή μη, ακόμη και αν βρίσκονται σε μακροχρόνια ακινησία.

Η πλατφόρμα για την απογραφή

Η καταχώριση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: elevator.mindev.gov.gr

Η είσοδος πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet και η διαδικασία είναι δωρεάν. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι διαχειριστές πολυκατοικιών, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κτιρίων, αλλά και οι συντηρητές ή εγκαταστάτες ανελκυστήρων εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία

Για την ολοκλήρωση της απογραφής απαιτούνται λίγα λεπτά και συγκεκριμένα στοιχεία:

Σύνδεση στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet.

Εντοπισμός του ακινήτου όπου βρίσκεται ο ανελκυστήρας.

Καταχώριση της διεύθυνσης του κτιρίου.

Συμπλήρωση των βασικών τεχνικών στοιχείων του ανελκυστήρα.

Δήλωση του αριθμού στάσεων.

Καταχώριση του έτους εγκατάστασης.

Συμπλήρωση των στοιχείων του υπεύθυνου συντηρητή.

Οριστική υποβολή της δήλωσης και λήψη αριθμού καταχώρισης.

Για ανελκυστήρες που βρίσκονται εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει ειδικό πεδίο στην πλατφόρμα, μέσω του οποίου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μπορεί να δηλώσει ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μακρά ακινησία άνω των τριών μηνών.

Τι δεν είναι η απογραφή

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει διευκρινίσει ότι η απογραφή δεν αποτελεί πιστοποίηση ούτε τεχνικό έλεγχο. Σκοπός της είναι η δημιουργία ενός πλήρους εθνικού μητρώου ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό και τα βασικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα.

Οι κυρώσεις για όσους δεν δηλώσουν

Η μη απογραφή μετά τη λήξη της προθεσμίας επισύρει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας.

για κτίρια κατοικίας. 2.500 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης.

για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης. 5. 000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις αυξημένης επισκεψιμότητας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και πρόσθετα διοικητικά μέτρα, ενώ έχει γίνει αναφορά ακόμη και σε διαδικασίες σφράγισης εγκαταστάσεων που παραμένουν εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου συμμόρφωσης.

Τι θα ακολουθήσει μετά την απογραφή

Η καταχώριση στο Μητρώο αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο της συνολικής διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, το Υπουργείο θα διαθέτει πλήρη εικόνα για το σύνολο των ανελκυστήρων της χώρας και θα μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση λειτουργίας, τη συντήρηση και την πιστοποίησή τους.

Το Μητρώο θα λειτουργήσει ως η «ψηφιακή ταυτότητα» κάθε ανελκυστήρα, στην οποία θα βασιστούν οι μελλοντικές διαδικασίες εποπτείας και ασφάλειας. Η απογραφή δεν νομιμοποιεί αυτόματα έναν ανελκυστήρα ούτε τον καθιστά πιστοποιημένο. Αντίθετα, επιτρέπει στην Πολιτεία να γνωρίζει με ακρίβεια ποιες εγκαταστάσεις διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση και ποιες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε έλεγχο συμμόρφωσης τα επόμενα χρόνια.

Η ολοκλήρωση της απογραφής αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη πολιτική ασφάλειας των ανελκυστήρων, με έμφαση στη συντήρηση, στους περιοδικούς ελέγχους και στην επικαιροποίηση των τεχνικών στοιχείων κάθε εγκατάστασης.

Η επόμενη ημέρα για τους ανελκυστήρες στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά το κράτος θα διαθέτει πλήρη εικόνα για το σύνολο των ανελκυστήρων της χώρας. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κεντρικό μητρώο που να αποτυπώνει τον πραγματικό αριθμό των εγκαταστάσεων, την ηλικία τους, την κατάσταση λειτουργίας τους και το καθεστώς πιστοποίησής τους.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου επιτρέπει την ανάπτυξη μιας σύγχρονης πολιτικής εποπτείας και ελέγχου, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον εντοπισμό παλαιών ή μη πιστοποιημένων εγκαταστάσεων που ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος της χώρας διαθέτει ανελκυστήρες ηλικίας άνω των 25 ή 30 ετών. Η καταγραφή τους θα βοηθήσει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων και πολιτικών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των χρηστών και θα μειώσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Θετική επίδραση στην αξία των ακινήτων

Η ύπαρξη απογεγραμμένου και πιστοποιημένου ανελκυστήρα αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για τα κτίρια τα επόμενα χρόνια.

Όπως συνέβη με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, έτσι και η τεχνική κατάσταση του ανελκυστήρα εκτιμάται ότι θα επηρεάζει όλο και περισσότερο την εμπορική αξία ενός ακινήτου.

Ένας ανελκυστήρας με πλήρη τεχνικό φάκελο, ενημερωμένο ιστορικό συντήρησης και ενεργή πιστοποίηση μειώνει τον τεχνικό και νομικό κίνδυνο για τον ιδιοκτήτη, τον αγοραστή ή τον επενδυτή. Αντίθετα, η ύπαρξη ανελκυστήρα χωρίς πιστοποίηση ή χωρίς καταχώριση ενδέχεται να δημιουργεί πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης στο μέλλον.

Πολλοί επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια η ύπαρξη πιστοποιημένου ανελκυστήρα θα αποτελεί παράγοντα προστιθέμενης αξίας για τις πολυκατοικίες, τα επαγγελματικά κτίρια και τα τουριστικά καταλύματα, καθώς θα προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και τεχνική αξιοπιστία.

Ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας πιστοποίησης

Παρά τη σημασία της πιστοποίησης, αρκετοί επαγγελματίες του τεχνικού κλάδου επισημαίνουν ότι η διαδικασία θα πρέπει να απλοποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί. Σήμερα η έκδοση πιστοποιητικών πραγματοποιείται από περιορισμένο αριθμό διαπιστευμένων φορέων ελέγχου, γεγονός που δημιουργεί αυξημένο φόρτο εργασίας, μεγάλους χρόνους αναμονής και σημαντικό κόστος για ιδιοκτήτες και διαχειριστές.

Η σταδιακή ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η διασύνδεση των φορέων πιστοποίησης με το Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων και η απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων θα μπορούσαν να επιταχύνουν τους ελέγχους και να διευκολύνουν τη συμμόρφωση χιλιάδων κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ασφάλεια των ανελκυστήρων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει ένα αποτελεσματικό, λειτουργικό και προσβάσιμο σύστημα πιστοποίησης, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων που θα χρειαστεί να ελεγχθούν τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο νέας παράτασης θεωρείται εξαιρετικά περιορισμένο. Έτσι, ιδιοκτήτες και διαχειριστές που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην καταχώριση καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία, προκειμένου να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τις λοιπές κυρώσεις.

*Του Μάνου Κρανίδη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO «KRAMA PROPERTY»,Γραμματέας Ενημέρωσης ΠΟΜΙΔΑ, Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου