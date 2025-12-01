«Ανοιχτοί» λογαριασμοί με την Εφορία και τον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι πρέπει να κλείσουν αύριο και τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» τους με την Εφορία και τον e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να κλείσουν άμεσα οι φορολογούμενοι (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) προκειμένου να μην κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα αλλά και για να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων. Στους «λογαριασμούς» αυτούς περιλαμβάνονται η εξόφληση φόρων αλλά και η τακτοποίηση μιας σειράς υποχρεώσεων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αναλυτικά:

Ποιες ασφαλιστικές εισφορές και δόσεις ρυθμίσεων θα πρέπει να εξοφληθούν έως αύριο

Α. e-ΕΦΚΑ

Έως αύριο, Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου του 2025 θα πρέπει να εξοφληθούν προς τον ΕΦΚΑ:

Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του δημοσίου τομέα για τη μισθολογική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2025.

του δημοσίου τομέα για τη μισθολογική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2025. Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικού τομέα) και των οικοδομοτεχνικών έργων για την μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025.

των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικού τομέα) και των οικοδομοτεχνικών έργων για την μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025. Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Οκτωβρίου 2025 των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών. Επίσης την ίδια ημέρα εκπνέει και η προθεσμία για την καταβολή των δόσεων εκκαθάρισης των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α..

των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών. Επίσης την ίδια ημέρα εκπνέει και η προθεσμία για την καταβολή των δόσεων εκκαθάρισης των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α.. Οι ασφαλιστικές εισφορές προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων του χρόνου ασφάλισης κ.λπ που είχαν καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα επισημαίνεται πως έως αύριο, Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου θα πρέπει να εξοφληθούν από τους οφειλέτες ΚΕΑΟ οι δόσεις ρύθμισης που έληξαν στις 28 Νοεμβρίου του 2025.

Β. ΑΑΔΕ

Επίσης τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει και η προθεσμία για την πληρωμή κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μετά την παράταση που δόθηκε λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε συστήματα τραπεζών την Παρασκευή, που ήταν καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών.

Εφορία: Ποιοι φόροι θα πρέπει να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου

Όσον αφορά στην Εφορία επισημαίνεται πως θα πρέπει να πληρωθούν τα εξής:

1) Ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποπληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ για το φορολογικό έτος 2024 με το μοντέλο των 12 μηνιαίων δόσεων θα πρέπει να καταβάλουν την 10η δόση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πληρωμή της 6ης δόσης του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024, από τις 8 που είναι στο σύνολο. Επίσης η ίδια καταληκτική ημερομηνία αφορά και στους πολίτες που έχουν εντάξει τον φόρο εισοδήματος τους ή τον ΕΝΦΙΑ στη ρύθμιση των 24 δόσεων.

2)Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου προκειμένου να μην κληθούν να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα. Αναλυτικά επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας εάν η αποπληρωμή γίνει έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας εάν η πληρωμή γίνει τον Φεβρουάριο του 2026.

ισόποσο των τελών κυκλοφορίας εάν η εξόφληση γίνει από την 1η Μαρτίου 2026.

Άλλες υποχρεώσεις

Άλλες εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιηθούν από τους υπόχρεους προς την Εφορία είναι οι εξής:

1) Η κατάθεση των πινακίδων οχημάτων

Οι φορολογούμενοι μπορούν να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myCar προκειμένου να γλιτώσουν προσωρινά την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Η προθεσμία για αυτό εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

2) Τα αναδρομικά

Τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά υποχρεούνται να υποβάλλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα myAADE ορισμένες κατηγορίες πολιτών. Η υποχρέωση αυτή αφορά μεταξύ άλλων στους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στους συνταξιούχους κλπ που εισέπραξαν το 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από τον χρόνο που ανάγονται.

Διευκρινίζεται πως η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης γίνεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και τα προηγούμενα έτη η υποβολή της γίνεται στη ΔΟΥ.

Συνεπώς ο υπόχρεος θα πρέπει να μπει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη MYAADE και να επιλέξει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που πήρε το περασμένο έτος.

Αφού λοιπόν υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση από τον υπόχρεο μετά θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου που θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 είτε σε έως 24 δόσεις μέσω πάγιας ρύθμισης.

Ωστόσο οι συνταξιούχοι μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο αυτό και σε 2 έως 48 έντοκες δόσεις, αφού προηγουμένως έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

3) Τα τεκμήρια

Τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών έχουν οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση ηλεκτρονικά έως το τέλος Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myproperty.

4) Οι κληρονόμοι

Οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι το τέλος του έτους τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους αποβιώσαντες του 2024. Ουσιαστικά η δήλωση αυτή:

αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τον αποβιώσαντα μέχρι την ημερομηνία θανάτου.

γίνεται με χειρόγραφο τρόπο. Και η υποβολή της γίνεται κατά περίπτωση με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ.

5) Οι κάτοικοι του εξωτερικού

Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 ορισμένοι κάτοικοι του εξωτερικού προκειμένου να αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση αλλά και για την ορθή φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτώνται εκτός Ελλάδας.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τους πολίτες που το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό.

6) Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις

Την υποχρέωση για δαπάνες ύψους 30% του ετήσιου εισοδήματός τους μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών θα πρέπει να καλύψουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 οι φορολογούμενοι προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με επιπρόσθετο φόρο 22%.

Το πρόστιμο αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό του ποσού που υπολείπεται για να καλυφθεί το όριο και αυτό θα επιβληθεί στη φορολογική δήλωση του 2026 του υπόχρεου.

Επίσης επισημαίνεται πως η εξόφληση των δαπανών θα πρέπει να γίνει είτε με πιστωτική κάρτα είτε με χρεωστική είτε με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (όπως με προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking ) προκειμένου αυτές να μετρήσουν στο 30% του ετήσιου εισοδήματός. Διευκρινίζεται πως για να ισχύσει αυτό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.