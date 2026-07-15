Απάτη ΦΠΑ τύπου «carousel»: Ταυτοποιήθηκαν δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές – Δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Τέσσερα άτομα, δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές, ταυτοποιήθηκαν για συμμετοχή σε υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», με το παράνομο περιουσιακό όφελος να εκτιμάται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για δύο επιχειρηματίες ηλικίας 51 και 52 ετών και δύο λογιστές ηλικίας 51 και 55 ετών. Την υπόθεση διερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν παραγγελίας και υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει καταγραφεί έως σήμερα σε εθνικό επίπεδο.

Το δίκτυο εταιρειών και ο τρόπος δράσης

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι, τουλάχιστον κατά την περίοδο 2021-2025, είχε αναπτυχθεί ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν στις αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ, ενώ φέρονται να υπέβαλλαν αιτήματα επιστροφής φόρου που δεν είχε καταβληθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διαχειριστές των εταιρειών, σε συνεργασία με λογιστές, φέρονται να πραγματοποιούσαν μεγάλο αριθμό συναλλαγών με εικονικές εταιρείες, οι οποίες δεν ασκούσαν πραγματική εμπορική δραστηριότητα.

Οι εταιρείες αυτές φέρονται να είχαν συσταθεί αποκλειστικά για να συγκεντρώνουν την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, χωρίς να τον αποδίδουν. Πρόκειται για το μοντέλο του λεγόμενου «εξαφανισμένου εμπόρου».

Μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, οι εμπλεκόμενοι φέρονται είτε να πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ είτε να λάμβαναν εικονικά φορολογικά στοιχεία. Στόχος τους, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν η τεχνητή εξισορρόπηση του χρεωστικού ΦΠΑ και η μείωση ή η πλήρης αποφυγή της απόδοσής του στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ ανέρχεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις ότι ΦΠΑ συνολικού ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ανακριβώς ή συμψηφίστηκε, προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.

Κατασχέσεις χρημάτων, οχημάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και στις έδρες των εμπλεκόμενων εταιρειών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, ψηφιακά δεδομένα που περιείχαν λογιστικά στοιχεία και εταιρικά έγγραφα, το χρηματικό ποσό των 99.000 ευρώ και τρία αυτοκίνητα.

Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ εφάρμοσε εξειδικευμένες μεθόδους ψηφιακής εγκληματολογίας και προηγμένες τεχνικές, προκειμένου να ξεπεράσει σύνθετα ψηφιακά εμπόδια.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν, απέκτησαν πρόσβαση και προχώρησαν στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Στην έρευνα συνέδραμε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συνέβαλε στον εντοπισμό και στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.