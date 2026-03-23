ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η εξειδίκευση των μέτρων – Πιερρακάκης: Θα κινηθούμε σταδιακά κι εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά

H εξειδίκευση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά της δέσμης των 4 στοχευμένων μέτρων στήριξης των πολιτών, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα μέτρα είναι ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν τους επόμενους δύο μήνες, Απρίλιο και Μάιο και περιλαμβάνουν παρέμβαση στο κόστος του diesel, ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων, παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες και ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι «οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο την ενέργεια, αλλά τον πληθωρισμό, ακόμα και την ανάπτυξη. Δεν γνωρίζουμε την διάρκεια αυτής της κρίσης. Πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα εργαλεία από την αρχή. Θα κινηθούμε σταδιακά κι εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά».

«Η ελληνική οικονομία μπορεί να απορροφήσει τους πρώτους κραδασμούς και να στηρίξει τα νοικοκυριά» πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Κανείς μόνος του στην κρίση. Όπως σε κάθε δύσκολη περίοδο έτσι και τώρα, θα τα καταφέρουμε μαζί» πρόσθεσε.

