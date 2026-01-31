Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα: Έρχονται νέα ραβασάκια με πρόστιμα – Όλες οι λεπτομέρειες

Mέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να αποσταλούν εκτός μεγάλου απροόπτου σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα «ραβασάκια» με τα βεβαιωμένα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2025 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Οι αποστολές αυτές βασίζονται σε διασταυρωτικούς ελέγχους που έχουν γίνει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αξιοποίηση δεδομένων από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Η ενημέρωση

Μάλιστα πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως τα παραπάνω ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν στο oximata.gov.gr, όπου οι υπόχρεοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet για να εισέλθουν σε αυτή και να δουν τα ποσά των προστίμων που καλούνται να πληρώσουν.

Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεοι θα ενημερωθούν για τα ραβασάκια αυτά με διάφορα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Γραμματεία: μέσω sms, email ή και μέσω επιστολής των ταχυδρομείων των ΕΛΤΑ και μάλιστα το μήνυμα που θα λάβουν ενδέχεται να λέει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα εξής: «Μπείτε στο oximata.gov.gr για να δείτε την ειδοποίηση του οχήματος σας ». Ωστόσο διευκρινίζονται τα εξής:

Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) θα λάβουν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Ενώ οι υπόλοιποι θα ενημερωθούν με email από την ΑΑΔΕ.

Εάν όμως δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, τότε οι ειδοποιήσεις θα αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου.

Tα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρόστιμα:

για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι από 500 ευρώ έως 1.000 ευρώ για τους παραβάτες. Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του οχήματος και το μέγεθος του. Ειδικότερα:

-Το πρόστιμο για τα δίκυκλα είναι 250 ευρώ

-Το πρόστιμο για τα επιβατικά και άλλα οχήματα είναι 500 ευρώ

-Το πρόστιμο για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης είναι 1.000 ευρώ

για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας είναι κλιμακωτά. Δηλαδή, τα πρόστιμα για την επιβολή των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την κατηγορία του οχήματος. Δηλαδή καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όλους όσοι τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.

Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Επίσης επισημαίνεται πως εάν κάποιος λάβει ειδοποιητήριο για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας/ ανασφάλιστο όχημα θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ένσταση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Αναλυτικά ο πολίτης:

Αρχικά θα πρέπει να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του οχήματος του (π.χ. αριθμό κυκλοφορίας) που αναφέρονται στο ειδοποιητήριο του.

την ορθότητα των στοιχείων του οχήματος του (π.χ. αριθμό κυκλοφορίας) που αναφέρονται στο ειδοποιητήριο του. Εάν εντοπίσει ασυμφωνίες ή θέλει να υποβάλει ένσταση , τότε θα μπορεί να το κάνει μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην πλατφόρμα “Τα Αιτήματά μου”.

, τότε θα μπορεί να το κάνει μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην πλατφόρμα “Τα Αιτήματά μου”. Θα πρέπει να ακολουθήσει τη παρακάτω διαδρομή: Διαθέσιμες Διαδικασίες > Φορολογικές Διαδικασίες > Αυτοκίνητα και να επιλέξει τη διαδικασία που τον αφορά.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ιδιοκτήτες των ΙΧ θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1) Τι πρέπει να κάνει κάποιος εάν λάβει ειδοποίηση για όχημα που είναι ασφαλισμένο στην Ελλάδα;

Θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική του εταιρεία και να ελέγξει ότι αποτυπώνονται σωστά ο αριθμός κυκλοφορίας, η κατηγορία οχήματος (δίκυκλο, επιβατικό, φορτηγό κλπ.) και το χρονικό διάστημα ασφάλισης.

2) Τι πρέπει να κάνει κάποιος εάν λάβει ειδοποίηση για όχημα για το οποίο έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας/ είναι απαλλασσόμενο από αυτά;

Θα πρέπει να ελέγξει την ορθή καταχώρηση των στοιχείων του οχήματος (αριθμό κυκλοφορίας) και εάν εντοπίσει ασυμφωνίες, τότε θα πρέπει να υποβάλει αίτημα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου, ακολουθώντας τη διαδρομή Διαθέσιμες Διαδικασίες > Φορολογικές Διαδικασίες > Αυτοκίνητα, επιλέγοντας τη διαδικασία που τον αφορά.

Εναλλακτικά, σχετικά με τα Τέλη Κυκλοφορίας, θα μπορεί να απευθυνθεί στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: