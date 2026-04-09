Αρτοποιοί: Ετοιμάζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών – Τα αιτήματά τους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα πραγματοποιήσει στις 27 Απριλίου στις 7 μ.μ. η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και της φορολογικής επιβάρυνσης, τα οποία -όπως υποστηρίζουν- είναι κρίσιμα για την επιβίωση του κλάδου.

Τα αιτήματα

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται η επιβολή πλαφόν στις τιμές ενέργειας, η κατάργηση φόρων στην ενέργεια και σε βασικά είδη κατανάλωσης, η ελάφρυνση της φορολογίας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ρυθμίσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην ανακοίνωσή της η συντεχνία εκφράζει παράλληλα την έντονη ανησυχία των αρτοποιών για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η συνολική επιβάρυνση δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας.

Όπως αναφέρουν, ένα μήνα μετά την υποβολή υπομνήματος προς το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση οδηγεί τις μικρές επιχειρήσεις είτε σε αναγκαστικές αυξήσεις τιμών είτε σε διακοπή λειτουργίας, με περισσότερα από 1.000 αρτοποιεία να έχουν ήδη κλείσει τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι ενισχύεται η μετατόπιση των καταναλωτών προς τα σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης, σε βάρος της παραδοσιακής αρτοποιίας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί Κατερίνα Καραβάτου: Τα ευφάνταστα αυγά που έφτιαξε με την κόρη και τον γιο της και το τρυφερό μήνυμα – «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου…» Ιράν προς ΗΠΑ – Ισραήλ: «Ο Λίβανος είναι αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας» Αχαρνές: Έκρυβε στο μαγαζί του 22.000 κροτίδες και 300 πυροτεχνήματα – Συνελήφθη ο 54χρονος ιδιοκτήτης – ΒΙΝΤΕΟ

Ο κλάδος υπογραμμίζει ότι το ψωμί αποτελεί βασικό αγαθό για τα νοικοκυριά και προειδοποιεί για κοινωνικές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω επιβάρυνσης των τιμών ή συρρίκνωσης της μικρής αρτοποιίας.