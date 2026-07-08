Ασανσέρ: Νέα τροπολογία – Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή – «Παγώνουν» τα πρόστιμα

Παράταση στην απογραφή των ασανσέρ και την αναστολή των κυρώσεων προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να ολοκληρωθεί σωστά η διαμόρφωση του Μητρώου Ανελκυστήρων.

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Ουσιαστικά με την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011 για το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη εμπρόθεσμης απογραφής των νέων ανελκυστήρων, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων για τη μη εμπρόθεσμη απογραφή ανελκυστήρων που εγκαταστάθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο δεν προβλεπόταν σχετική υποχρέωση απογραφής.

Παράλληλα, ρυθμίζεται ο τρόπος ολοκλήρωσης της απογραφής των υφιστάμενων μη απογραφέντων ανελκυστήρων μέσω του συντηρητή ή του εγκαταστάτη τους, με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ολοκλήρωση της καταγραφής του συνόλου των ανελκυστήρων της χώρας, η ενίσχυση της ασφάλειας τους και η ουσιαστική συμμόρφωση της αγοράς. Η δυνατότητα αυτή ισχύει έως τη 10η Ιουλίου 2027 ανεξαρτήτως και επιπρόσθετα προς την προθεσμία των 90 ημερών για την απογραφή των νέων ανελκυστήρων.

Η προβλεπόμενη διαδικασία δεν συνεπάγεται παράταση της προθεσμίας απογραφής, ούτε θίγει την επιβολή του διοικητικού προστίμου σε περίπτωση εντοπισμού μη απογεγραμμένου ανελκυστήρα εκτός της προβλεπόμενης μεταβατικής διαδικασίας, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε κατόπιν ελέγχου, αλλά εισάγει αποκλειστικά μεταβατικό μηχανισμό για την ολοκλήρωση της αποτύπωσης των ανελκυστήρων που εντοπίζονται κατά την άσκηση δραστηριοτήτων συντήρησης ή εγκατάστασης.

Επιπλέον, προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα επιβολής και είσπραξης των προστίμων σε περιπτώσεις διαπίστωσης ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί και παραμένουν μη απογεγραμμένοι ακόμα και κατά τον χρόνο της επιβολής της προβλεπόμενης κύρωσης.

Τέλος, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αρμοδιότητα της οποίας καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, περιπτώσεις μη απογραφής.

Η προτεινόμενη διάταξη

Η προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 1 Διαδικασία απογραφής νέων ανελκυστήρων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 11Α ν. 3982/2011

Στην παρ. 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί ενιαίου μητρώου ανελκυστήρων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο όγδοο εδάφιο, οι λέξεις «ανωτέρω προθεσμίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προθεσμίας του πέμπτου εδαφίου»,

β) προστίθενται νέα εδάφια ένατο, δέκατο, ενδέκατο, δωδέκατο, δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο, δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο,

γ) στο νέο δέκατο έβδομο εδάφιο, μετά τις λέξεις «της προθεσμίας» προστίθενται οι λέξεις «του πέμπτου εδαφίου» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων της παρ. 1 συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λειτουργεί μεταβατικά, Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων (εφεξής: Μητρώο).

Στο Μητρώο απογράφονται, με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσής τους με την υπό στοιχεία οικ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604). Η απογραφή δύναται να πραγματοποιείται και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Η απογραφή περιλαμβάνει:

α) τουλάχιστον:

αα) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, τη διεύθυνση εγκατάστασης,

αβ) τον αριθμό των ανελκυστήρων και των στάσεων κάθε ανελκυστήρα,

αγ) το έτος εγκατάστασης,

αδ) τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή και

β) προαιρετικά:

βα) την ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση «0Ε»),

ββ) την ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης,

βγ) την καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης και

βδ) τις εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά ιδίως, με τη λειτουργία του Μητρώου, τον τρόπο ανάπτυξής του και τήρησής του, τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων και της επεξεργασίας τους, τον χρόνο θέσης του σε λειτουργία, τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης. Με την ως άνω απόφαση δύναται να παραταθεί άπαξ η προθεσμία ολοκλήρωσης και να καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων του Μητρώου της παρούσας προς το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων της παρ. 1.

Η μη απογραφή εντός της προθεσμίας του πέμπτου εδαφίου επισύρει διοικητικό πρόστιμο ανά ανελκυστήρα ύψους 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με χρήση κατοικίας 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία οικ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής υπουργικής απόφασης.

Τα έσοδα από την επιβολή προστίμων περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό ως δημόσια έσοδα.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της απογραφής, το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων εξακολουθεί να δέχεται δηλώσεις απογραφής για:

α) ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μετά την 1η Ιουνίου 2026,

β) υφιστάμενους ανελκυστήρες που δεν απογράφηκαν εμπρόθεσμα,

γ) διορθώσεις, μεταβολές ή συμπληρώσεις στοιχείων ήδη απογεγραμμένων ανελκυστήρων. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μετά την 1η Ιουνίου 2026, απογράφονται στο Μητρώο με ευθύνη του εγκαταστάτη, κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου, εντός 90 ημερών από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση «0Ε»), χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η απογραφή τους θεωρείται εκπρόθεσμη.

Έως τη 10η Ιουλίου 2027, ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης προβαίνει σε απογραφή ανελκυστήρα των περ. α) και β) του δέκατου εδαφίου που δεν έχει απογραφεί εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή προστίμου, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης 1 τουλάχιστον ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νομίμου εκπροσώπου τους, με την οποία δηλώνεται ότι συναινεί στην υποβολή της απογραφής και βεβαιώνει τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυστήρα.

Η τακτική συντήρηση ανελκυστήρα που δεν διαθέτει αριθμό απογραφής, δεν δύναται να ολοκληρωθεί νόμιμα πριν από την απογραφή του ανελκυστήρα στο Μητρώο, με την επιφύλαξη των απολύτως αναγκαίων εργασιών για την ασφαλή ακινητοποίηση ή αποτροπή άμεσου κινδύνου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται η διαδικασία εκπρόθεσμης απογραφής, η διαδικασία ψηφιακής επιβολής προστίμων, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) με τη χρήση Μοναδικού Κωδικού Πληρωμής, ο Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων στον οποίο αποδίδονται τα σχετικά έσοδα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητεςτου Μητρώου με πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας είναι η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας του πέμπτου εδαφίου, η ύπαρξη αριθμού απογραφής αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της τακτικής τους δραστηριότητας.

Έως τη μεταφορά των στοιχείων από το Μητρώο της παρούσας στο Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων της παρ. 1, αναστέλλονται οι κυρώσεις δυνάμει της υπό στοιχεία οικ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν στις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρισης.».