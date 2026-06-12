Αυτιάς: Ψηφίστηκαν οι 10 προτάσεις του για άμεση στήριξη της ελληνικής οικονομίας

Με ευρεία πλειοψηφία, ψήφισε η Επιτροπή Οικονομικών τις προτάσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά, στην έκθεση για τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που αναφέρονται και στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

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Οι 10 προτάσεις αφορούν σε «νέες θέσεις εργασίας, αύξηση εισοδήματος, αντιμετώπιση του στεγαστικού, στήριξη των επιχειρήσεων, ολοκλήρωση της ηλεκτρικής σύνδεσης, χρηματοδότηση των περιφερειών και οικονομική ενίσχυση υγείας,παιδείας και υποδομών».

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του Έλληνα Ευρωβουλευτή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι οι εξής:

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Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα. Στήριξη της επιχειρηματικότητας, τόνωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση της καινοτομίας. Πρόσβαση όλων των περιφερειών σε άμεση χρηματοδότηση, ώστε να τονωθεί η περιφερειακή και νησιωτική ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές περιφέρειες θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρώπης. Αύξηση των επενδύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους αγρότες, τον κλάδο της μεταποίησης με επαρκείς και προβλέψιμους πόρους. Υλοποίηση επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ολοκλήρωση υποδομών που θα προσφέρουν πολλαπλασιαστικό όφελος στη χώρα. Στήριξη επενδύσεων σε τεχνολογίες που θα τρέξουν γρηγορότερα τη δραστηριότητα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη για την εξασφάλιση φθηνότερου ρεύματος. Ενεργοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ολοκλήρωση όλων των εμβληματικών παρεμβάσεων που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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