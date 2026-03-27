Αύξηση κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ: Πώς διαμορφώνονται οι μηνιαίες απολαβές – Αναλυτικά παραδείγματα με το καθαρό όφελος των εργαζομένων

Στην εξειδίκευση της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε η Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ύψους 40 ευρώ, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση από το 2019.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να κάνουμε συνεχώς βήματα για την διεύρυνση του εισοδήματος των εργαζομένων» υπογράμμισε η Υπουργός Εργασίας και ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης, «η οποία έχει ανέλθει στο 78,5%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρες απασχόλησης».

Μισθό πάνω από 1.000 ευρώ λαμβάνει το 63,5% των εργαζομένων

Σχετικά με το ύψος των μισθών, ανέφερε ότι «στη χώρα μας το 63,5% λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν στο 53% το 2024 και 36% το 2019. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ και βρίσκεται στα 1.516 ευρώ».

Η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι «το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών και γυναικών έχει επίσης μειωθεί. Υπάρχει σημαντική μείωση της ανεργίας στις γυναίκες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι 260.000 γυναίκες οι οποίες δεν δούλευαν το 2019, σήμερα εργάζονται».

«Ο στόχος μας είναι ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, ακόμα καλύτερες αποδοχές» επανέλαβε η Υπουργός Εργασίας, και πρόσθεσε ότι «έπειτα εστιάζουμε σε προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων με πάνω από 630.000 ωφελούμενους».

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση ΕΔΩ

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών η ανεργία

Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ζώδια 27/3: Ημερήσιες προβλέψεις – Καρκίνοι, υπάρχει μεγάλη δύναμη στο να αναγνωρίζετε όσα ήδη έχετε Μεξικό: Αγνοούνται δύο πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κούβα Μουντιάλ 2026: Η Ιταλία μια ανάσα από την επιστροφή της στο Μουντιάλ – Όλα τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια των «τελικών» των playoffs Λίβανος: Νέα ισραηλινή αεροπορική επίθεση – Εκρήξεις ακούστηκαν στη Βηρυτό

Εξέλιξη μεικτού κατώτατου μισθού 2019-2026

Γιατί 920 ευρώ και όχι παραπάνω ή λιγότερο;

Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους(€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας ισορροπία.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.

Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων.

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026

Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 € – Αύξηση 4,55%

Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 € – Αύξηση 4,55%

Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω) – Αύξηση 41,54%

Aύξηση κατώτατου μισθού: 920 € μεικτά

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων έπειτα από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

Εργαζόμενος κάτω των 25:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων με τριετίες μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

