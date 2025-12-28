Βενζίνη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές των καυσίμων μέχρι το Πάσχα

Στα ίδια επίπεδα με τα τωρινά αναμένεται να κινηθούν οι τιμές των καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) και την Πρωτοχρονιά λόγω της μειωμένης ζήτησης κυρίως από τις αγορές της Κίνας και της Ινδίας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο γενικότερα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως εκτιμά ο τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου μιλώντας στο enikonomia.gr οι μέσες πανελλαδικές τιμές της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να παραμείνουν στα τωρινά επίπεδα και την Πρωτοχρονιά.

Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στο 1,77 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στο 1,57 ευρώ και του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,12-1,13 ευρώ, σημειώνει ο κ Ασμάτογλου. Σε αυτά τα επίπεδα αναμένεται να κινηθούν και την Πρωτοχρονιά οι τιμές των καυσίμων, συμπληρώνει.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές στα αστικά κέντρα και στη νησιωτική Ελλάδα

Και συνεχίζει λέγοντας πως η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα αστικά κέντρα εκτιμάται πως κυμαίνεται στα 1,10 ευρώ -ενδεχομένως και χαμηλότερα, στην Κρήτη βρίσκεται στα 1,20 ευρώ και στη νησιωτική Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στις Κυκλάδες η τιμή του είναι στο 1,30 ευρώ.

Οι προβλέψεις μέχρι το Πάσχα 2026

Τέλος ο κ. Ασμάτογλου κάνει προβλέψεις για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν αποκλείεται αυτή η σταθερότητα στις τιμές των καυσίμων να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα του 2026, ενδεχομένως και έως το επόμενο εξάμηνο λόγω του ότι δεν υπάρχουν εμπλοκές στη Μέση Ανατολή όπως υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα αλλά και στο ρωσο-ουκρανικό, τονίζει.