Βενζίνη: Πότε θα πέσει η μέση πανελλαδική τιμή κάτω από 2 ευρώ και πόσο – Πώς θα επηρεαστεί το πετρέλαιο κίνησης

Σε πτωτικά επίπεδα αναμένεται να κινηθούν τις επόμενες ημέρες οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την οριστική επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας φαίνεται πως προχωρούν αλλά και η τιμή του brent μειώνεται.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ η μέση τιμή του brent κινούνταν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των 82 και 84 δολαρίων το βαρέλι, για σήμερα προβλέπεται να είναι κάτω από τα επίπεδα των 80 δολαρίων το βαρέλι και συγκεκριμένα μεταξύ 78,46 και 79,81 δολαρίων το βαρέλι, όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Οι τιμές

Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,060 ευρώ.

Πάντως, η υψηλότερη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης καταγράφεται στα πρατήρια των Κυκλάδων και ανέρχεται στα 2,22 ευρώ με 2,27 ευρώ, ενώ η πιο χαμηλή σημειώνεται στα αστικά κέντρα (1,98 ευρώ με 1,99 ευρώ).

Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης επισημαίνεται πως, η ακριβότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες στα 2,3 ευρώ και η πιο χαμηλή στα αστικά κέντρα στα όρια των 2 ευρώ.

Επίσης επισημαίνεται πως, εάν δεν συμπεριλαμβάνονταν οι επιδοτήσεις από τα διυλιστήρια στα καύσιμα και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών για τον μήνα Αύγουστο στην αμόλυβδη βενζίνη, τότε οι τιμές στη αντλία θα ήταν υψηλότερες. Ειδικότερα:

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ανέρχονταν στα 2,120 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση από τα διυλιστήρια από 2,020 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται πως, 10 λεπτά είναι η έκπτωση από τα διυλιστήρια για τον μήνα Αύγουστο.

2,120 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση από τα διυλιστήρια από 2,020 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται πως, 10 λεπτά είναι η έκπτωση από τα διυλιστήρια για τον μήνα Αύγουστο. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης θα ήταν 2,210 ευρώ από 2,060. Υπενθυμίζεται πως, 5 λεπτά είναι η έκπτωση από τα διυλιστήρια για τον μήνα Αύγουστο και 10 λεπτά η κρατική επιδότηση.

Οι προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα έως την Παρασκευή

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο enikonomia.gr, το πώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι τιμές στα καύσιμα από σήμερα έως τη Παρασκευή,7 Αυγούστου σύμφωνα με τα έως τώρα. Αναλυτικά:

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη : εκτιμάται πως θα μειωθεί κατά 2 λεπτά ανά λίτρο.

: εκτιμάται πως θα μειωθεί κατά 2 λεπτά ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης: αναμένεται να πέσει κατά 3,2 λεπτά.

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη: φαίνεται πως θα υπάρξει μια μείωση της τάξεως των 1,2 λεπτών ανά λίτρο.

φαίνεται πως θα υπάρξει μια μείωση της τάξεως των 1,2 λεπτών ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης: εκτιμάται πως θα μειωθεί κατά 3 λεπτά.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη : αναμένεται να μειωθεί κατά 0, 08 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή λίγο κάτω από 1 λεπτό.

: αναμένεται να μειωθεί κατά 0, 08 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή λίγο κάτω από 1 λεπτό. Πετρέλαιο κίνησης: εκτιμάται πως θα πέσει κατά 3 λεπτά.

Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης φαίνεται πως θα μειωθούν κατά 10 λεπτά συνολικά και στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 5 λεπτά στο σύνολο το διάστημα αυτό, συμπληρώνουν οι ίδιοι παράγοντες.

Βενζίνη: Πότε θα πέσει κάτω από 2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή

Για το θέμα των καυσίμων μιλά στο enikonomia.gr ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης.

Τα διυλιστήρια αναμένεται να πουλάνε από σήμερα φθηνότερα τα καύσιμα και αυτό ενδεχομένως να αρχίσει να περνάει από αύριο Πέμπτη, στην αντλία, τονίζει. Δηλαδή να πέσουν οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από το 2,20 ευρώ και το 2,060 ευρώ αντίστοιχα, εξηγεί ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας.

Ακόμη ο κ. Κιούσης εκτιμά πως, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να πέσει από τη Δευτέρα,10 Αυγούστου και έπειτα, κάτω από τα επίπεδα των 2 ευρώ ανά λίτρο και συγκεκριμένα στα 1,98 ευρώ με 1,99 ευρώ, εάν η τιμή του brent εξακολουθεί να κινείται σε πτωτικά επίπεδα αλλά και η τιμή στο διυλισμένο προϊόν καταγράψει πτώση.

Εάν συμβεί αυτό, τότε η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης εκτιμάται πως θα μειωθεί στα 2,01 ευρώ με 2,02 ευρώ, συμπληρώνει.

Και διευκρινίζει πως, τα διυλιστήρια θα πρέπει να πουλάνε τουλάχιστον 3 με 4 ημέρες μειωμένες τιμές στα καύσιμα για να επηρεαστούν οι μέσες τιμές στην Ελλάδα. Και μάλιστα για να γίνει αυτό στη Στερεά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στα μεγάλα αστικά κέντρα θα πρέπει να περάσουν 4 με 5 ημέρες.

Επίσης επισημαίνει πως, είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο οι τιμές των καυσίμων να επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή του Φεβρουαρίου 2026.