Βενζίνη: Πότε θα πέσει η τιμή της στο 1,97 ευρώ το λίτρο και σε ποια περίπτωση θα υπερβεί τα 2,10 ευρώ

Πτωτικά αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) έπεσε τις προηγούμενες ημέρες από τα επίπεδα των 110 δολαρίων το βαρέλι στα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά και λόγω της μείωσης που έγινε στα διυλισμένα προϊόντα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως τονίζει, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, Μιχάλης Κιούσης μιλώντας στο enikonomia.gr, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτιμάται πως θα μειωθεί συνολικά κατά 3 λεπτά το τριήμερο (Πέμπτης-Σαββάτου) και μειωμένη κατά 7 λεπτά προβλέπεται να είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης στο σύνολο , αλλά αυτό περάσει στην αντλία την Τρίτη, 12 Μαΐου.

Ωστόσο την ίδια στιγμή διευκρινίζει πως, η εν λόγω πτώση θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή ανάλογα με το ποια ημέρα έχει αγοράσει ο πρατηριούχος το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη.

Και ο κ. Κιούσης αναφέρει παρακάτω δύο σχετικά παραδείγματα:

Εάν κάποιος πρατηριούχος δεν έχει αγοράσει από την Τετάρτη πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη και αγοράσει σήμερα, τότε υποχρεούται να ρίξει την ίδια ημέρα την τιμή για το πρώτο κατά 7 λεπτά και για το δεύτερο στα 2 λεπτά.

Εάν κάποιος πρατηριούχος αγοράσει την Δευτέρα ή την Τρίτη πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη, τότε θα πρέπει να μειώσει την τιμή για το πρώτο κατά 7 λεπτά και για το δεύτερο στα 3 λεπτά συνολικά.

Οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη

Επίσης εξηγεί πώς διαμορφώνονται μέχρι στιγμής, οι μέσες πανελλαδικές τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Το πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται στο 1,88 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο και η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,08 ευρώ, τονίζει.

Και συνεχίζει λέγοντας πως, η πιο φθηνή τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική και Θεσσαλονίκη), δηλαδή στο 1,99 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, την πιο ακριβή τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πωλούν τα πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν την έδρα τους σε απομονωμένα νησιά, όπου μπορεί να είναι 2,25 ευρώ το λίτρο με 2,27 ευρώ, εξαιτίας του υψηλού μεταφορικού κόστους, συμπληρώνει.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί πως δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα οι τιμές στα καύσιμα, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμη και η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός.

Πώς επηρεάζει το brent την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης

Ακόμη εκτιμά πως, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δεν προβλέπεται να πέσει την επόμενη εβδομάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κάτω από τα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο όσο παραμένει η τιμή του brent στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Διότι για να γίνει αυτό, θα πρέπει η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου να παραμείνει στα 90 δολάρια το βαρέλι για διάστημα τουλάχιστον άνω 3 ημερών, προσθέτει.

Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μπορεί να υποχωρήσει στο 1,97 ευρώ με 1,98 ευρώ το λίτρο και όχι πιο κάτω από αυτό το επίπεδο και το πετρέλαιο κίνησης να πέσει κάτω από τα 1,88 ευρώ, σημειώνει.

Όσον αφορά στο πότε μπορεί η τιμή της βενζίνης να φτάσει τα 2,10 ευρώ ή ακόμη και να υπερβεί το όριο αυτό, τονίζει πως αυτό θα συμβεί, εάν η τιμή του brent φτάσει στα 115 δολάρια το βαρέλι και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την κατάπαυση πυρός.

Πετρέλαιο κίνησης: Πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του την Τρίτη

Τέλος ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών μιλά εκτενώς για το πετρέλαιο κίνησης. Εάν οι τιμές στα διυλισμένα προϊόντα παραμείνουν στα τωρινά επίπεδα και δεν αλλάξει κάτι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία, τότε η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί την Τρίτη, 12 Μαΐου μεταξύ 1,83 ευρώ με 1,84 ευρώ.