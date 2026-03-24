Βενζίνη: Σε ποια περίπτωση η μέση τιμή θα φτάσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τους πρατηριούχους

Ράλι δίχως τέλος στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, καθώς σήμερα προβλέπεται να «τσιμπήσουν» και άλλο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Και αυτό λόγω του ότι η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) έκλεισε την Παρασκευή 20 Μαρτίου σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 108,50 δολάρια το βαρέλι.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως τονίζει ο τέως πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου μιλώντας στο enikonomia.gr, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φαίνεται πως θα αυξηθεί σήμερα κατά 6 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης θα εμφανίσει μια αύξηση της τάξεως των 7 λεπτών.

Συνεπώς, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, λογικά θα διαμορφωθεί στα 2.050 ευρώ το λίτρο βάσει των αυξήσεων και στα 2.090 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, συμπληρώνει.

Και εκτιμά πως εάν η διεθνής τιμή του brent εξακολουθεί να κινείται στα επίπεδα των 110 δολαρίων το βαρέλι, τότε η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα μεγάλα αστικά κέντρα αναμένεται να είναι στα 2,10 ευρώ το λίτρο με 2,12 ευρώ το λίτρο. εάν δεν προκύψει κάποια άλλη χρηματιστηριακή κρίση.

Αμόλυβδη βενζίνη: Θα φτάσει η μέση πανελλαδική τιμή στα 2,50 ευρώ;

Όσον αφορά στο εάν η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα μπορούσε να φτάσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο, ο κ. Ασμάτογλου επισημαίνει πως, αυτό θα γίνει μόνο εάν διαρκέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή για άλλους 2 μήνες και η τιμή του brent εκτιναχθεί στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει πρόβλημα και με τη επάρκεια των καυσίμων, προειδοποιεί.

Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα

Το Fuel Pass και την επιδότηση των 16 λεπτών ανά λίτρο στο diesel κίνησης που συμπεριλαμβάνονται στο δεύτερο, προσωρινό και στοχευμένο πακέτο μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε χθες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου σχολιάζει ο κ. Ασμάτογλου. Όπως υποστηρίζει, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να συγκρατήσουν τις τιμές των καυσίμων και δεν θα είναι αποτελεσματικά απόλυτα.

Και αναφέρεται στο πετρέλαιο κίνησης. «Θα υπάρξει σήμερα άλλη μία αύξηση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η αύξηση θα απορροφήσει τα 16 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση .Η έκπτωση αυτή είναι πολύ μικρή και τα 16 λεπτά δεν είναι μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Η κυβέρνηση τα δίνει σαν βοήθημα στο διυλιστήριο. Δηλαδή κάνει έκπτωση το διυλιστήριο στη διυλιστηριακή τιμή και το χρηματοδοτεί η κυβέρνηση .

Δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αλλά δίνει χρήματα για να μειωθεί η τιμή διυλιστηριακά. Θα μπορούσε το υπερκέρδος του διυλιστηρίου να έχει αυτήν την έκπτωση, τη μείωση της τιμής και να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί για 2 μήνες .Και ύστερα από 2 μήνες θα έβλεπε εάν το μέτρο έπρεπε να τεθεί ξανά σε εφαρμογή» τονίζει.

Ξεκαθαρίζει πως, εάν η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης πέσει- με τα μέτρα αυτά -στο 1,90 ευρώ από 2.070 ευρώ, τότε αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά για τον καταναλωτή καθώς έχουν ήδη περαστεί οι αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών, των ειδών πρώτης ανάγκης και των οπωροκηπευτικών.

Και μιλά για το Fuel Pass. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορεί να βοηθήσει το μέτρο αυτό, όταν η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει περίπου στα 2,10 ευρώ το λίτρο και 2.040 ευρώ το λίτρο με 2.050 ευρώ είναι η μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, υπογραμμίζει.

Στη δεύτερη δέσμη πακέτων στήριξης αναφέρθηκε χθες και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. «Είμαστε απολύτως εντός στόχων προϋπολογισμού» είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα,23 Μαρτίου είναι από το 2026, όχι από το 2027

Το Fuel pαss

Το Fuel Pass έχει προσωρινό χαρακτήρα καθώς η διάρκεια του θα είναι μόνο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και θα αφορά όλα τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται αμόλυβδη η diesel.

Θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στο κινητό του δικαιούχου και αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί. Δικαιούχοι του μέτρου θα είναι, όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα:

Επιλέξιμα είναι τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους

έγγαμοι με ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο είναι στα 39.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο τέκνο.

Τα χρήματα που θα δοθούν στους δικαιούχους του fuel pass αφού υποβάλουν πρώτα τη σχετική αίτηση θα είναι 60 ευρώ, 50 ευρώ, 40 ευρώ, 35 ευρώ, 30 ευρώ και 25 ευρώ για οχήματα και μοτοσικλέτες.

Τα ποσό αυτό, διαμορφώνεται με βάση την περιοχή στην οποία έχει ο δικαιούχος την κύρια κατοικία του (για παράδειγμα εάν στη νησιώτικη περιοχή) και εάν ζητήσει να του κατατεθούν τα χρήματα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό είτε σε ψηφιακή κάρτα.