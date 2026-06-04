Γιάννης Μπρατάκος: «Μεγάλο εθνικό στοίχημα η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας»

Σε μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιήθηκε χθες η απονομή των Βραβείων ΕΒΕΑ 2026, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία και τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ενώπιον εκπροσώπων της πολιτικής, πολιτειακής και επιχειρηματικής ηγεσίας της χώρας.

Γιάννης Μπρατάκος: «Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς»

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) βράβευσε φέτος επιχειρήσεις που αναδεικνύουν το αύριο της ελληνικής οικονομίας και επιβεβαιώνουν ότι η επιχειρηματική αριστεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από ιστορικές βιομηχανίες μέχρι δυναμικά, νεοφυή εγχειρήματα, οι διακριθείσες επιχειρήσεις ανταποκρίνονται με ωριμότητα, εξωστρέφεια και στρατηγική αντίληψη στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις —όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων— αποδεικνύοντας ότι μπορούν να μετατρέπουν τις αλλαγές σε ευκαιρίες προόδου, να στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας

Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τονίζοντας ότι «τα Βραβεία του ΕΒΕΑ δεν είναι απλώς μια τελετή απονομής. Είναι η στιγμή κατά την οποία η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Βλέπει όσα πέτυχε και μαζί την ευθύνη της επόμενης ημέρας». Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, ο κ. Μπρατάκος επεσήμανε ότι η Ελλάδα ανέκτησε μεν την αξιοπιστία της και σταθεροποιήθηκε, όμως τώρα καλείται να πετύχει το μεγάλο εθνικό στοίχημα της επόμενης δεκαετίας, που είναι η παραγωγική αναβάθμιση. Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει τη μετάβαση σε μια οικονομία της παραγωγής, της γνώσης, της τεχνολογίας, της εξωστρέφειας και της συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων, η οποία φέρνει ανάπτυξη με επιχειρήσεις που μεγαλώνουν, ισχυρότερη βιομηχανία, τεχνολογική αυτάρκεια, παραγωγή ελληνικών προϊόντων και λύσεων, καθώς και καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. «Μια ισχυρή οικονομία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση εθνικής ισχύος», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Γι’ αυτό λέω συχνά —και το πιστεύω βαθιά— ότι ο επιχειρηματίας έχει πατριωτικό ρόλο. Πατριωτισμός σήμερα είναι ο πατριωτισμός της παραγωγής: να κρατάς την παραγωγή στην Ελλάδα, να επενδύεις σε νέους επιστήμονες, να εξάγεις και να πληρώνεις αξιοπρεπείς μισθούς».

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Για την επίτευξη αυτού του επόμενου άλματος, ο κ. Μπρατάκος πρότεινε τη σύναψη ενός νέου εθνικού συμβολαίου παραγωγής ανάμεσα στην Πολιτεία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, το οποίο βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες. Πρώτον, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις με ταχύτητα και συνέπεια για τη διαμόρφωση ενός κράτους-συμμάχου της δημιουργίας, με ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, σταθερούς κανόνες και λιγότερη γραφειοκρατία. Δεύτερος πυλώνας είναι η επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία μέσω της σύνδεσης των πανεπιστημίων και των εργαστηρίων με την παραγωγή, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο οικοσύστημα που θα κρατήσει τους νέους επιστήμονες στη χώρα. Τρίτον, ο κ. Μπρατάκος έθεσε ως θεμέλιο της παραγωγικής Ελλάδας την ισχυρή τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, με την αποσύνδεση από στερεότυπα του παρελθόντος και την ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς για εξειδικευμένες δεξιότητες. Τέταρτο πυλώνα αποτελεί, επίσης, η ορθή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με την ενσωμάτωσή της με κανόνες και διαφάνεια ως ένα εργαλείο που ενισχύει τον άνθρωπο και αυξάνει την παραγωγικότητα, βοηθώντας ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, πέμπτος πυλώνας είναι ο πρωτογενής τομέας και η αγροδιατροφή, με στόχο τη μετατροπή της ελληνικής γης σε πηγή νέου πλούτου μέσα από την πιστοποίηση, το branding, την έξυπνη γεωργία και τη στρατηγική σύνδεση με τη βιομηχανία τροφίμων και τον τουρισμό.

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Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και κοινής πορείας, τονίζοντας ότι το επόμενο άλμα αυτοπεποίθησης της χώρας θα γίνει από όλους μαζί, κράτος, αγορά, πανεπιστήμια και εργαζομένους. «Η Ελλάδα που παράγει είναι η Ελλάδα που στέκεται όρθια. Η Ελλάδα που καινοτομεί είναι η Ελλάδα που προχωρά. Η Ελλάδα που πιστεύει στους ανθρώπους της είναι η Ελλάδα που κερδίζει το μέλλον. Αυτή την Ελλάδα υπηρετούμε, αυτή την Ελλάδα τιμούμε απόψε», είπε ο κ. Μπρατάκος.

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΕΑ 2026 απονεμήθηκαν ως εξής:

Βραβείο Βιώσιμης Εταιρικής Διακυβέρνησης: METLEN Energy & Metals Βραβείο Εξωστρέφειας: ELPEN Βραβείο Έρευνας – Καινοτομίας: UBITECH Βραβείο Νέου Επιχειρηματία: Δρ. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος , συνιδρυτής, CEO και Διαχειριστής της DeepSea Technologies Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μικρομεσαίας Επιχείρησης: Φάρμα Κουκάκη

Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας: PhosPrint Α.Ε.

Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Όμιλος Qualco Βραβείο Βιομηχανικής Παραγωγής: Palaplast

Βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου: Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ

Ακόμη, το ΕΒΕΑ απένειμε Επίτιμη Διάκριση Συνολικής Προσφοράς στην Οικονομία στον κ. Γιάννη Στουρνάρα, για τη διαχρονική του συμβολή στην οικονομική επιστήμη, στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής και στη θωράκιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΕΑ 2026 απένειμαν: Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, το Βραβείο Βιώσιμης Εταιρικής Διακυβέρνησης, o Yπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας, το Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας & Ηγεσίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, το Βραβείο Εξωστρέφειας, ο Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργος Δουκίδης, το Βραβείο Έρευνας – Καινοτομίας, ο Founding Partner Eos Global Investors και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, το Βραβείο Νέου Επιχειρηματία, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, το Βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της MINDVIEW Strategy & Research, κα Λίνα Νικολοπούλου, το Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μικρομεσαίας Επιχείρησης, η Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, το Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργος Κώτσηρας, το Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε., κα Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, και η Managing Partner της Halcyon Equity Partners, κα Ελένη Μπαθιανάκη, το Βραβείο Βιομηχανικής Παραγωγής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, την Επίτιμη Διάκριση Συνολικής Προσφοράς στην Οικονομία.

Tην εκδήλωση παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι κ. Ντίνος Σιωμόπουλος και κα Στέλλα Γκαντώνα.