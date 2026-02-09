Γιάννης Παναγόπουλος: Στον οικονομικό Εισαγγελέα το πόρισμα της αρχής για Μαύρο Χρήμα – Νέες καταγγελίες από πρώην συνεργάτη του για τους χειρισμούς του

Συνεχίζονται οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Παναγόπουλου, καθώς έρχονται στο φως νέες καταγγελίες πρώην συνεργατών, εντείνονται οι πολιτικές αντιδράσεις με αιτήματα για παραίτηση, ενώ το πόρισμα της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα περνά από σήμερα στα χέρια οικονομικού εισαγγελέα. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ θέτει ζήτημα επανίδρυσης της ΠΑΣΚΕ, ενώ η Υπουργός Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση δεν επηρεάζει τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις.

Το πόρισμα της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα στον οικονομικό εισαγγελέα

Από σήμερα το πρωί, το πόρισμα της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα, που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και ακόμη πέντε πρόσωπα, περνά στα χέρια Οικονομικού Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα. Ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει πόσα άτομα εμπλέκονται στο σχήμα υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος που περιγράφει το πόρισμα Βουρλιώτη, καθώς και πόσες εταιρείες σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Νέες αιχμές από πρώην συνεργάτη της ΓΣΕΕ

Στο μεταξύ, οι εσωτερικές καταγγελίες στη ΓΣΕΕ, τις οποίες έφερε στο φως το Star, από τον πρώην υπεύθυνο Τύπου της Συνομοσπονδίας, Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, εντείνουν το κλίμα. Ο κ. Καραγεωργόπουλος διατυπώνει πρόσθετες αιχμές για χειρισμούς στη διαχείριση πόρων.

«Να μας απαντήσουν αν επένδυσαν κονδύλια από πόρους δομής της ΓΣΕΕ σε fund πρώην τραπεζίτη. Και αν είναι αυτή η αποστολή της ΓΣΕΕ και των δομών της», δηλώνει ο πρώην υπεύθυνος Τύπου της ΓΣΕΕ.

Με σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Καραγεωργόπουλος δηλώνει ότι είναι έτοιμος να καταθέσει όσα γνωρίζει στις αρμόδιες αρχές.

«Ξέρω πολλές αλήθειες και τις εισφέρω πάντα επώνυμα και θεσμικά, όπου και όποτε απαιτείται, χωρίς να διεκδικώ για τον εαυτό μου απολύτως τίποτα. Αν και όταν χρειαστεί, ξέρω πού και πώς μιλάω».

Πολιτικές τοποθετήσεις και αιτήματα για παραίτηση

Την ίδια ώρα, πολιτικά κόμματα τοποθετούνται δημόσια για την υπόθεση. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, ανέφερε: «Μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση για πολλούς λόγους, γιατί αμφισβητούνται οι θεσμοί και οι συλλογικότητες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, δήλωσε: «Πρέπει να παραιτηθεί και να δώσει τη δυνατότητα να γίνει η έρευνα».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Μαυροκέφαλος, στέλεχος της ΔΑΣ, σημείωσε: «Μέσα στα συνδικάτα φτιάχνουν καριέρες, να ποιοι είναι οι εργατοπατέρες».

Η θέση της Κεραμέως και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθαρίζει ότι η εμπλοκή του κ. Παναγόπουλου στην υπόθεση δεν επηρεάζει τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

«Η ΓΣΕΕ έχει συμβληθεί ως νομικό πρόσωπο, ως κοινωνικός εταίρος, ενώ οι κατηγορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αφορούν το φυσικό πρόσωπο», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η ανακοίνωση του Δικτύου Συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ, μετά τη διαγραφή του κ. Παναγόπουλου, στην οποία γίνεται λόγος για ανάγκη επανίδρυσης της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής παράταξης του κόμματος, ανοίγοντας νέο κύκλο συζητήσεων στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού χώρου.