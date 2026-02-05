Γιάννης Παναγόπουλος: Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – «Υπάρχουν αντιφάσεις» υποστηρίζει το περιβάλλον του προέδρου της ΓΣΕΕ

Για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε δέσμευση δύο ακινήτων και πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών που φέρονται να συνδέονται με τον ίδιο.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Η εντολή δόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες επίσης έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών, ενώ κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Απευθείας αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη «Διαύγεια»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με την ιδιότητα του ως επικεφαλής τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, φέρεται να υπεξαιρούσε κεφάλαια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη συνδρομή και άλλων προσώπων. Η έρευνα της Αρχής επικεντρώθηκε στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ελήφθησαν την περίοδο 2020–2025.

Βάσει του πορίσματος, η χρηματοοικονομική ανάλυση των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, φέρεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ προέβη σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι.

Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

«Ο έλεγχος αφορά μαύρο χρήμα ύψους 2,1 εκατ. ευρώ»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1: «ο έλεγχος αφορά μαύρο χρήμα ύψους 2,1 εκατ. ευρώ», ενώ βασικό ερώτημα αποτελεί η ροή των κονδυλίων και ο τρόπος διανομής τους.

Ο δημοσιογράφος τόνισε πως «ο λογαριασμός που έχει δεσμευτεί δεν ανήκει στη ΓΣΕΕ, αλλά ο προσωπικός λογαριασμός του κ. Παναγόπουλου». Το κράτος, όπως σημείωσε, χορηγεί τα κονδύλια στη Συνομοσπονδία, η οποία στη συνέχεια διαχειρίζεται τη διάθεση και την εκτέλεση των προγραμμάτων μέσω έξι εταιρειών που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται, καθώς, σύμφωνα με το πόρισμα: ήταν ο ελεγκτής, ο υλοποιητής και ο υπεύθυνος για τις πληρωμές των έργων. «Ήταν πρόεδρος στις επιτροπές που ανέθεταν τα έργα και ταυτόχρονα τα εκτελούσε μέσω εταιρειών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ρογκάκος, επισημαίνοντας ότι αυτό το σημείο αποτέλεσε καμπανάκι για τις Αρχές.

Τι υποστηρίζει το περιβάλλον του Γιάννη Παναγόπουλου

Πηγές από το περιβάλλον του Παναγόπουλου υποστηρίζουν πως υπάρχουν μια σειρά αντιφάσεων στη δέσμευση της περιουσίας του.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου, μία από τις αντιφάσεις είναι ότι «από το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ, το επίδικο ποσό είναι 2.096.344,19 ευρώ. Το ερώτημα που τίθεται είναι “αν υποτίθεται ότι ο Παναγόπουλος τα έπαιρνε “χεράτα”, δηλαδή μετρητά, πώς βρέθηκαν τα 19 λεπτά;”. Εκτός αν υπάρχει ροή σε λογαριασμούς του κυρίου Παναγόπουλου. Αν προσθέσεις τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με εκείνα που φέρεται να δόθηκαν “χέρι με χέρι”, πώς βρέθηκαν τα 19 λεπτά;».

«Ένα ακόμη ερώτημα είναι “πόσα από αυτά τα χρήματα ήταν εθνικά και πόσα κοινοτικά; Το 96% των χρημάτων είναι εθνικά και το 4% είναι κοινοτικά. Το 4% διατέθηκε μέσω διαγωνισμών, ωστόσο δεν φαίνεται να συνέβη το ίδιο για το υπόλοιπο του 96%» συμπλήρωσε ο Τάσος Τέλλογλου.

Τέλος, η πλευρά του Παναγόπουλου υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες συνεργασίας της ΓΣΕΕ την περίοδο της προεδρίας του ήταν οι ίδιες που συνεργάζονταν με τη Συνομοσπονδία πριν από την εκλογή του.

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν έχω να κρύψω και να φοβηθώ τίποτα – Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης

«Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης» τονίζει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Παναγόπουλος σε δήλωσή του μετά την εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν. Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

Διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον Γιάννη Παναγόπουλο από κομματικό μέλος. O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.