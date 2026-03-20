Γιάννης Τσουκαλάς στον Realfm 97,8 για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου: Επειδή έχουμε δημοσιονομικές αντοχές, υπάρχουν κάποια περιθώρια παρεμβάσεων

Για την οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή μίλησε ο Γιάννης Τσουκαλάς, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Προς το παρόν, για τους πρώτους δύο μήνες, τουλάχιστον όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα δεν υπάρχει κάποια επίπτωση, στη συνέχεια βέβαια με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και την αύξηση του πληθωρισμού που εκτιμώ ότι θα υπάρξει αρκετά σύντομα, μέσα από τις δευτερογενείς επιπτώσεις στην αύξηση της τιμής της ενέργειας θα δούμε κάποια μία μικρή μείωση της κατανάλωσης, οπότε εκτιμώ ότι πιθανόν να δούμε τους επόμενους μήνες κάποιον μικρότερο ρυθμό αύξησης των εσόδων από αυτόν που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό», τόνισε ο Γιάννης Τσουκαλάς.

«Υπάρχει ακόμα κάποιος μικρός δημοσιονομικός χώρος για το 2026»

«Ένα ερωτηματικό παραμένει η τουριστική ροή, δηλαδή κατά πόσο θα επηρεαστεί τους επόμενους μήνες, κατά πόσο θα έχουμε ακυρώσεις λόγω και ανασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε σε μία κατάσταση εκτεταμένης αβεβαιότητας και αστάθειας και δυστυχώς αυτή είναι μία νέα κανονικότητα, που έχει ξεκινήσει από την πανδημία του κορονοϊού και ύστερα», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε: «Επειδή έχουμε χτίσει αρκετά μεγάλες δημοσιονομικές αντοχές, λόγω των πολύ καλών δημοσιονομικών επιδόσεων τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε κάποια περιθώρια παρεμβάσεων».

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν δυνατότητες για να λάβει η κυβέρνηση μέτρα στήριξης για τα χαμηλότερα εισοδήματα, απάντησε: «Τέτοιες δυνατότητες αυτή τη στιγμή υπάρχουν, όχι απεριόριστες αλλά υπάρχουν, γιατί υπάρχει ακόμα κάποιος μικρός δημοσιονομικός χώρος για το 2026».

Τι είπε για τον ΕΦΚ

«Σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί σε κεντρικό επίπεδο με την ΕΕ γιατί εκεί ακουμπάνε οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες. Θα πρέπει να συμφωνηθεί μια χαλάρωση των ορίων δαπανών που κάθε κράτος είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί ώστε να δούμε μία τέτοιου είδους παρέμβαση», ανέφερε ο Γιάννης Τσουκαλάς, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Ερωτηθείς εάν μπορεί η Ευρώπη να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, γιατί οι βόρειες χώρες αντιμετωπίζουν πιο ψυχρά το θέμα, απάντησε: «Ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πού πηγαίνει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση, δηλαδή αν πρόκειται για κάτι που θα κρατήσει για κάποιους μήνες ακόμη, τότε σαφώς θα πρέπει να υπάρξει μία κεντρική παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν όμως είναι κάτι που μπορεί να λήξει τον επόμενο μήνα, τότε θεωρώ ότι θα είναι επαρκή κάποια μέτρα που θα κοιτάξουν περισσότερο να στηρίξουν τα ασθενέστερα στρώματα».

«Είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο για να εξάγουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το κατά πόσο η ΕΕ θα δράσει αποφασιστικά σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι θα καμφθούν αντιδράσεις, αν υπάρχουν αντιδράσεις από τις βόρειες χώρες, γιατί θα επηρεαστεί όλη η ευρωπαϊκή οικονομία», κατέληξε.

Ακούστε το ηχητικό: