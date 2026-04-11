Για ψώνια την τελευταία στιγμή: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα, Μ. Σάββατο κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ – Μπαράζ ελέγχων σε ολόκληρη την αγορά

Τις αγορές της τελευταίας στιγμής για το βράδυ της Αναστάσεως και το πασχαλινό τραπέζι κάνουν σήμερα Μ. Σάββατο οι καταναλωτές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Τα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, του Πειραιά από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα ενώ της Θεσσαλονίκης από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα σύμφωνα με τους αντίστοιχους εμπορικούς συλλόγους της πόλης.

Τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες θα λειτουργήσουν με πιο διευρυμένο ωράριο, όπως επίσης και τα σούπερ μάρκετ, ανάλογα με την αλυσίδα.

Οι καταναλωτές σπεύδουν να κάνουν τις αγορές της τελευταίας στιγμής σε κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και καταστήματα με δώρα σήμερα Μ. Σάββατο.

Ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι

Το πασχαλινό τραπέζι αναμένεται να κοστίσει σύμφωνα με τον ΙΝΚΑ έως 20% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι. Με τις τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις στα αμνοερίφια είναι μειωμένες κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι.

Σε πασχαλινά τσουρέκια και σοκολατένια αυγά οι τιμές είναι ελαφρώς αυξημένες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις πάντως καταγράφονται στα λαχανικά.

Εντείνονται οι έλεγχοι

Την ίδια στιγμή περισσότερους από 300 ελέγχους έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου σε όλη τη χώρα η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ενώ η παρουσία της ενισχύεται περαιτέρω το αμέσως επόμενο διήμερο, με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Αρχή οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονται σε αντίστοιχα επίπεδα με την περυσινή χρονιά:

Σούπερ μάρκετ: από 11,49 – 11,90 ευρώ/κιλό

Μεγάλες αγορές (πχ. Βαρβάκειος): από 8,99 ευρώ/κιλό

Παράλληλα, σημειώνει, οι καταναλωτές έχουν ουσιαστικές επιλογές και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όπου διαπιστώνεται επάρκεια προϊόντων και υγιής ανταγωνισμός τιμών.

Η Αρχή διευκρινίζει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με πλήρως στοχευμένη μεθοδολογία και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Μέσω της καθημερινής ανάλυσης δεδομένων από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων και άλλα συστήματα παρακολούθησης, εντοπίζονται άμεσα αποκλίσεις και ενεργοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκεί όπου πραγματικά απαιτείται παρέμβαση.

«Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων δεν αποτυπώνεται στον αριθμό των ελεγκτών, αλλά στη σωστή στόχευση, την τεχνολογική υποστήριξη και την ταχύτητα αντίδρασης — όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα ευρήματα και τις παρεμβάσεις της Αρχής σε Αττική, Ρόδο και Κρήτη. Η Αρχή θα συνεχίσει με την ίδια ένταση τους ελέγχους, ώστε η αγορά να λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας ότι ο καταναλωτής έχει πραγματικές επιλογές, επάρκεια προϊόντων και δίκαιες τιμές» τονίζει.