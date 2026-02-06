Δάνεια νόμου Κατσέλη: Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των αναδρομικών μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Η χθεσινή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή των αναδρομικών σε δανειολήπτες.

Όπως ανέφερε σήμερα το μέλος της νομικής ομάδας των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Δημήτρης Λυρίτσης μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Στεφανία Κασίμη και Σπύρο Παπαδάκη «το δικαστήριο έκανε μια αφετική ερμηνεία του νόμου που σημαίνει πως καλύπτει ο εκτοκισμός. Ο τόκος που αποφάσισε να εκτοκίζονται αυτές οι απαιτήσεις, το καλύπτει από την Αρχή της Διαδικασίας. Προφανώς εδώ υπάρχουν ποσά που έχουν καταβληθεί ως αχρεωστήτως για όλη την προηγούμενη περίοδο. Άρα βεβαίως και ανοίγει ο δρόμος για τα αναδρομικά για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβλεθήντων ή αλλιώς για τον συμψηφισμό αυτών με τις μελλοντικές δόσεις».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν αυτό αφορά στο υπόλοιπο ποσό του δανείου του πολίτη. «Ναι, γιατί κατά κανόνα υπάρχουν απαιτήσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικαστικές ρυθμίσεις αλλά υπάρχουν και οι μελλοντικές δόσεις» απάντησε και πρόσθεσε πως οι δόσεις του δανείου του πολίτη θα μειωθούν κατόπιν της απόφασης του Αρείου Πάγου οπωσδήποτε κάτω από το μισό.

Μάλιστα διευκρίνισε πως το χρωστούμενο ποσό θα μειωθεί. Δηλαδή δεν θα μειωθεί το κεφάλαιο, αλλά θα μειωθούν οι τόκοι συμπλήρωσε και ανέφερε πως «θα υπάρξει μια τεράστια μείωση των τόκων μελλοντικά. Και πρέπει να πούμε εδώ πως οι servicers και τα funds οφείλουν ταχύτατα να συμμορφωθούν με αυτή τη δικαστική απόφαση. Γιατί όλες αυτές οι απαιτήσεις είναι μεταβιβασμένες και δεν ανήκουν στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Περιμένουμε τη δημοσίευση μέχρι το τέλος του μήνα αλλά μετά θα πρέπει να εναρμονίσουν τα συστήματά τους -γιατί μέχρι τώρα επικαλούνταν και αδυναμία για τέτοιου είδους εναρμόνισης. Θα πρέπει αμέσως να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση και να αρχίσουν να αποδέχονται την καταβολή δόσεων με βάση την απόφαση».

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη

Επίσης μίλησε εκτενώς για τη χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη. «Ο Άρειος Πάγος μπορούμε να πούμε χθες ότι ολοκλήρωσε αυτόν τον κύκλο του νόμου Κατσέλη με έναν τρόπο τέτοιον ώστε όσοι έχουν υπαχθεί στη δικαστική ρύθμιση, όσοι έχουν πάρει αποφάσεις προστασίας πρώτης κατοικίας, να μπορέσουν να αποπληρώσουν αυτές τις δικαστικές αποφάσεις και με αξιοπρέπεια και με δυνατότητα επιβίωσης. Γιατί αυτό ήταν το κρίσιμο.

Ο νόμος Κατσέλη έθετε κάποιους κανόνες. Ένας από τους σκοπούς του νόμου ήταν η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του νοικοκυριού και να μπορεί να καταβάλει μια δόση με βάση τις δυνατότητες του. Αυτό καταστρατηγήθηκε. Μετά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, με τον τρόπο που εκτόκιζαν οι servicers και τα funds αυτές τις απαιτήσεις και τις δόσεις, προβλεπόταν η καταβολή υπερδιπλάσιων δόσεων από αυτές που είχαν εκδώσει τα δικαστήρια. Αυτό αφορά σε περίπου 350.000 πρώτες κατοικίες. Άρα 350.000 νοικοκυριά που κινδύνευαν με την απώλεια της προστατευμένης πρώτης κατοικίας» είπε.

Το παράδειγμα

Τέλος παρέθεσε ένα παράδειγμα αναφορικά με την καταβολή των δόσεων του δανείου του Νόμου Κατσέλη μετά την χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου. Εάν το δικαστήριο για την αποπληρωμή του δανείου που είχε επιδικάσει σε κάποιον 100.000 ευρώ σε βάθος χρόνου 20ετίας να αποπληρωθούν, τότε: