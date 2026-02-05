Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Απόφαση – «σταθμός» του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων κατέληξε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (σε διάσκεψη), με μεγάλη πλειοψηφία.

της Άννας Κανδύλη

Έτσι, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού, όπως επιδίωκαν οι εταιρείες διαχείρισης –funds κάτι το οποίο επιβάρυνε σημαντικά τους δανειολήπτες.

Σύμφωνα πληροφορίες, κατά τη διάσκεψη, 35 δικαστές τάχθηκαν υπέρ των δανειοληπτών που υπάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη και ακόμη 12 υπέρ των funds.

Πλέον αναμένεται πλέον η καθαρογραφή της απόφασης προκειμένου να γίνει γνωστό το σκεπτικό των δικαστών.