Δάνεια νόμου Κατσέλη: Ποιοι θα πληρώσουν μικρότερη δόση – Τα «ψιλά» γράμματα της νομοθετικής διάταξης – Ανάλυση από την δικηγόρο Κατερίνα Φραγκάκη

Οικονομική «ανάσα» σε τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες φιλοδοξεί να δώσει η πολυαναμενόμενη νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τους δανειολήπτες που έχουν εντάξει τις οφειλές τους στον Νόμο Κατσέλη. Η διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα.

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Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πλέον από την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης εφαρμόζεται καθολικά η απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο τόκος υπολογίζεται στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Επίσης, η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου καταστεί σαφές ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει αναδρομική ισχύ.

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Τα οφέλη για τους δανειολήπτες

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη θα πληρώνουν αισθητά μικρότερες δόσεις, θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση και θα αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις πολύ πιο γρήγορα. Αφορά ωστόσο μόνο εκείνους τους δανειολήπτες που έχουν ενήμερα δάνεια ενώ η αναδρομικότητα δεν ισχύει για όσους έχουν αποπληρώσει ήδη τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με την δικηγόρο Κατερίνα Φραγκάκη «η νομοθετική ρύθμιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Πρόκειται ουσιαστικά για την πλήρη εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, αφού όλοι οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και ιδίως του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας».

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Και συμπληρώνει «Οι εταιρείες διαχείρισης οφείλουν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στις αναγκαίες διορθώσεις και στην αναπροσαρμογή των δοσολογίων χωρίς να αναγκαστούν οι πολίτες να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών η νομοθετική παρέμβαση έρχεται να κλείσει οριστικά κάθε ασάφεια». Επίσης η Κ. Φραγκάκη τονίζει ότι «έτσι ξεκαθαρίζεται ο τρόπος υπολογισμού, εφαρμόζεται ενιαία για όλους και οι δανειολήπτες δεν χρειάζεται να προσφύγουν ξανά στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ουσιαστικό όφελος. Με τη νομοθέτηση γίνεται καθολικό, εφαρμόσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο δικαίωμα για χιλιάδες δανειολήπτες».

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Αναλυτικότερα, η νομοθετική διάταξη δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η Πολιτεία δεν περιορίζεται στην απλή συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση. Προχωρά ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας μια λύση ευρύτερη, καθαρή και ουσιαστική για τους πολίτες, με τρόπο που αίρει οριστικά τις αμφιβολίες και εξασφαλίζει ενιαία εφαρμογή για όλους.

Η νομοθετική πρωτοβουλία επιλύει ένα κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης και αποσαφηνίζει πέραν κάθε αμφιβολίας τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών, και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεσα μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή.

Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία παρέχει στους συνεπείς οφειλέτες μεγαλύτερη προστασία από αυτή που προέκυπτε από τη δικαστική απόφαση, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια όσων συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρά τις δυσκολίες.

Η νομοθετική παρέμβαση αποσαφηνίζει, παράλληλα, ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Η μηνιαία δόση στον εξωδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως προβλέπεται ήδη από τον νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και τις συμβάσεις ρύθμισης.

Παράδειγμα