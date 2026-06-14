Δάνειο πρώτου μνημονίου: Αύριο η πρόωρη πληρωμή δόσεων ύψους 6,94 δισ. ευρώ

H Ελλάδα αναμένεται, αύριο, Δευτέρα (15/6) να προχωρήσει σε ακόμη μία πρόωρη πληρωμή δόσεων ύψους 6,94 δισ. ευρώ από το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι από το 2027 η χώρα μας να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη.

Μετά την αποπληρωμή των 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα απομένουν λίγο περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια από το δάνειο του πρώτου μνημονίου και ο στόχος είναι να αποπληρωθούν έως το τέλος του 2031, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα του αναμενομένου.

Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει σειρά, πιθανότατα και νωρίτερα η διαδικασία εξόφλησης δόσεων από το δάνειο του δεύτερου μνημονίου 110 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο βασικός στόχος και ο σχεδιασμός είναι στο τέλος του έτους το χρέος να είναι στο 136,8% του ΑΕΠ από 209,4% το 2020 και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 115% του ΑΕΠ το 2030 και στο 100% του ΑΕΠ το 2035.