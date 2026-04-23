ΔΕΗ: Άντληση κεφαλαίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόθεσή του να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 ύψους περίπου 24 δισεκ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ» ή «Εταιρεία», και από κοινού με τις θυγατρικές της «Όμιλος ΔΕΗ»), ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») κατά περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ (το «Στρατηγικό Σχέδιο»).

Oι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Διεθνής Προσφορά», και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης (fully marketed offering), ωστόσο, προβλέπεται ένας μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά. Ειδικότερα, η κατά προτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να μην υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ώστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να εφαρμόσει παρόμοιο μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στη Διεθνή Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την επενδυτική συμπεριφορά, τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη δέσμευση προς την Εταιρεία, τον επενδυτικό ορίζοντα και την πρώιμη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σκεπτικό για την πραγματοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρίας, με στόχο: (i) την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, (ii) την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της, (iii) την επένδυση σε επιπλέον τομείς που η Εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της, και (iv) τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω αναπτυξιακές ευκαιρίες στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ενισχύσει επίσης τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της Εταιρείας μέσω μιας αποδοτικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης («ΚΝΑΕ»), η ΔΕΗ έχει εντοπίσει σημαντικούς παράγοντες που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η ενεργειακή στενότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες κεφαλαιακές αποδόσεις,

ο παροπλισμός σημαντικού αριθμού θερμικών μονάδων, ο οποίος δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα,

η έλλειψη διασυνδέσεων της περιοχής με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία θα συνεχίσει να διατηρεί τις τιμές χονδρικής σε υψηλότερα επίπεδα,

η συμβολή της Ουκρανίας στην ενεργειακή στενότητα της περιοχής, έχοντας μετατραπεί από χώρα εξαγωγής ενέργειας σε χώρα εισαγωγής ενέργειας,

η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή που προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία, λόγω μεγαλύτερης ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, τις πολιτικές επαναπατρισμού δραστηριοτήτων (onshoring), τον αυξανόμενο εξηλεκτρισμό, τη δημιουργία νέων Data Centers, καθώς και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του στην ευρύτερη περιοχή, επενδύοντας σε ενεργειακά συστήματα της ΚΝΑΕ και σε υποδομές για Data Centers. Ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW, επενδύοντας σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΑΠΕ»), ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Ειδικότερα:

Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ στοχεύει στην προσθήκη 5 GW έως το 2030, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2026, και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα ελληνικά νησιά.

Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 2025 και 2030, ώστε να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.

Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, ήτοι στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική αύξηση του επενδυτικού του σχεδίου, κυρίως μέσω κατασκευής μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μονάδων φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 3,5 GW έως το 2030.

Στην ευρύτερη περιοχή της ΚΝΑΕ, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει στην είσοδο σε νέες χώρες, συγκεκριμένα την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030.

Έως το 2030, στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι το 45% της εγκατεστημένης ισχύος να είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας τόσο γεωγραφικά όσο και τεχνολογικά.

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η Εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους παρόχους υπερκλίμακας (hyperscalers), με την κατασκευή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 και τις σχετικές κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΔΕΗ να ανέρχονται σε €1,2 δισεκατομμύρια.

Οι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου είναι:

EBITDA στα €4,6 δισεκατομμύρια το 2030 από €2,0 δισεκατομμύρια το 2025,

Καθαρά κέρδη που υπερτριπλασιάζονται σε €1,5 δισεκατομμύριο το 2030 από €0,45 δισεκατομμύρια το 2025, και

Μέρισμα ανά μετοχή που φθάνει τα €1,4 έως το 2030 από €0,4 το 2024, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ΔΕΗ μεταξύ 2026 και 2030 προβλέπεται να ανέλθουν σε €24,2 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 95% κατανέμεται σε αναπτυξιακά έργα και το 48% εκτός Ελλάδος, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο διαφοροποίηση του κινδύνου. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, το 54% των κεφαλαιουχικών δαπανών προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω λειτουργικών ταμειακών ροών, το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού, ενώ η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 15% των κεφαλαιουχικών δαπανών. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει επίσης στόχο να διασφαλίσει ότι ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x, σε συμμόρφωση με τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις (covenants) του Ομίλου στο πλαίσιο του υφιστάμενου δανεισμού του.

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δυνάμει του Άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας να αποφασίσει, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δυνάμει του Άρθρου 27, παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018, τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο Euronext Athens.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί να συνεδριάσει στις 14 Μαΐου 2026. Υπό την αίρεση της έγκρισης των μετόχων σχετικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών αποκλειστικά σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΔΕΗ περνάει στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο ανάπτυξής του και ανεβαίνει κατηγορία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βλέπουμε καθαρά την ανάγκη της ευρύτερης περιοχής για περισσότερη, καθαρότερη και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας και είμαστε αποφασισμένοι να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Χτίζουμε πάνω στις υγιείς οικονομικές βάσεις που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και στη μέχρι σήμερα επέκτασή μας εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε ενεργά ένα Data Center ισχύος 300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης στην Ελλάδα, το οποίο θα αξιοποιεί την τοπική ενεργειακή παραγωγή και θα δημιουργήσει νέα οικονομική αξία για την περιοχή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διασφαλίσει ότι ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x του Ομίλου ΔΕΗ και θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών. Με συνετή και την ίδια στιγμή οραματική στρατηγική, επιλέγουμε να επενδύσουμε σήμερα για να καλύψουμε το αναδυόμενο κενό και να συμβάλλουμε καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης»