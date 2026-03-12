Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την επιβολή του πλαφόν σε καύσιμα και είδη σούπερ μάρκετ – Τι αναφέρει

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας” για την επιβολή του πλαφόν σε καύσιμα και είδη σούπερ μάρκετ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Είναι ένα μέτρο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την κυβέρνηση, αλλά εφαρμόζεται από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου λόγω του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Με τη νέα ΠΝΠ απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση προϊόντων βασικών για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών, εφόσον αυτό υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου περιθωρίου που καταγράφηκε το 2025. Ο υπολογισμός γίνεται ανά κωδικό προϊόντος, στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων.

Τα πρόστιμα

Ακόμη επισημαίνεται πως, η νέα ρύθμιση συνοδεύεται από αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για όσους παραβιάζουν το μέτρο. Τα διοικητικά πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 έως 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, αλλά και το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο παραβάτης. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο έως 50.000 ευρώ για επιχειρήσεις που αποκρύπτουν ή παραποιούν στοιχεία, δεν τα προσκομίζουν όταν ζητηθούν από τις αρχές ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τους ελέγχους.

Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της αγοράς, την υποδοχή καταγγελιών και τη διαπίστωση παραβάσεων ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η ΠΝΠ για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΝΠ εδώ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τα 4 ζώδια που ετοιμάζονται για μεγάλες επιτυχίες μετά το τέλος της ανάδρομης πορείας του Ερμή – «Θα βγείτε νικητές» Ιράν: Σκοτώθηκε σε πλήγμα ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας των Φρουρών της Επανάστασης Κατερίνα Καινούργιου: «Μου έγραφε ότι έχει 10 εκατομμύρια στην τράπεζα και θέλει να μου τα αφήσει» Ανδρουλάκης: Μήπως στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων; Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα

Αναλυτικά, στην ΠΝΠ αναφέρονται τα εξής:

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει τα εξής :

Άρθρο πρώτο Ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά υγρών καυσίμων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή Ιουνίου 2026:

α) Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν, επί της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης (diesel), ποσό μεγαλύτερο των πέντε (5) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,05 ευρώ) σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

β) Τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν, επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών των προϊόντων της περ. α), ποσό μεγαλύτερο των δώδεκα (12) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,12 ευρώ), κατά την πώλησή τους προς τους καταναλωτές.

γ) Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δύνανται να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των πέντε (5) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,05 ευρώ) και ειδικό κόστος διανομής, που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου.

Άρθρο δεύτερο Ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας ως προς προϊόντα απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή Ιουνίου 2026 απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον το μεικτό περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος, υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου μεικτού περιθωρίου κέρδους του έτους 2025.

Άρθρο τρίτο Έλεγχος και κυρώσεις

1. Αρμόδια Αρχή για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου της παρούσας ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

2. Η Αρχή της παρ. 1 δύναται να:

α) έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οποιαδήποτε πηγή διευκολύνουν τον έλεγχο οποιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργεί έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να συλλέγονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητά την παροχή πληροφοριών από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

3. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου της παρούσας επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής της παρ. 1, διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ και η επωνυμία του παραβάτη και το επιβληθέν πρόστιμο ανακοινώνονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

4. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου της παρ. 3 συνεκτιμώνται:

α) το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων, όπως καθορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) η βαρύτητα και η χρονική διάρκεια της παράβασης και

γ) το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο παραβάτης.

5. Σε περίπτωση υποτροπής το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.

6. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής της παρ. 1 επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου διοικητικό πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από την Αρχή ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των παρ. 1 και 2.