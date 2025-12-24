Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσα κερδίζουν μετά τις φοροελαφρύνσεις – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους είδαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οι περισσότεροι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, που λαμβάνουν κατά το β’ δεκαπενθήμερο προκαταβολή μισθοδοσίας για τον επόμενο μήνα.

Και τούτο, δεδομένου ότι πιστώθηκε χθες το απόγευμα 23 Δεκεμβρίου (αντί της 27ης Δεκεμβρίου) η τακτική μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Υπό την αίρεση φυσικά ότι για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων μισθοδοσίας από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων τους.

Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, που θεσπίστηκαν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.

Τα παραδείγματα

Σύμφωνα με παράγοντες του αρμόδιου υπουργείου, είναι χαρακτηριστικά ορισμένα παραδείγματα: