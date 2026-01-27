Διεθνής Αναγνώριση της Alpha Marketing

Η Alpha Marketing ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας rebranding του ευρωπαϊκού οργανισμού Major Cities of Europe, η οποία οδήγησε στη μετεξέλιξή του σε MCE Community – Cities and Regions for InnovationΗ ολοκλήρωση του έργου, διάρκειας ενός έτους, αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αναγνώριση της στρατηγικής, δημιουργικής και συμβουλευτικής ικανότητας της Alpha Marketing στον τομέα του branding οργανισμών και θεσμικών φορέων.

Το rebranding ανταποκρίνεται στη στρατηγική διεύρυνση του οργανισμού, ο οποίος πλέον ενσωματώνει δυναμικά και τις Περιφέρειες, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ πόλεων και ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων, με στόχο την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε μέσα από μια δομημένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση, σύμφωνα με τις βέλτιστες επιστημονικές πρακτικές:

Research & Discovery Phase

Πραγματοποιήθηκε εκτενής εσωτερική ανάλυση της υφιστάμενης ταυτότητας του οργανισμού, των αξιών, της αποστολής και της θέσης του στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα πόλεων και τεχνολογίας. Παράλληλα, αναλύθηκαν τα κίνητρα και οι στρατηγικοί λόγοι ένταξης των Δήμων και Περιφερειών, καθώς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον αντίστοιχων ευρωπαϊκών δικτύων.

Καθοριστικό ρόλο είχε η ενεργή συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών (Δήμοι-μέλη, περιφερειακές αρχές, θεσμικοί και επιχειρηματικοί εταίροι), με στόχο τη διαμόρφωση μιας ταυτότητας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες. Brand Strategy Development

Σε αυτό το στάδιο επαναπροσδιορίστηκαν οι στόχοι, το όραμα και η αποστολή του οργανισμού, με έμφαση στη συνεργασία Δήμων και Περιφερειών. Αναπτύχθηκε σαφής στρατηγική τοποθέτησης (brand positioning), καθώς και ενιαία αρχιτεκτονική μηνυμάτων που αναδεικνύει τον ρόλο των Δήμων και Περιφερειών ως μοχλό καινοτομίας, ψηφιακής μετάβασης και διασύνδεσης. Visual Identity Design

Δημιουργήθηκε νέα οπτική ταυτότητα, με ανασχεδιασμό του λογοτύπου, χρωματικής παλέτας και τυπογραφίας, ώστε να αποτυπώνεται η διευρυμένη, συμπεριληπτική και σύγχρονη φυσιογνωμία του οργανισμού. Παράλληλα, διαμορφώθηκε το νέο tagline “Cities and Regions for Innovation” και αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένες οδηγίες χρήσης (brand guidelines) για τη συνεπή εφαρμογή του λογοτύπου σε όλα τα επίπεδα. Testing & Feedback

Η νέα ταυτότητα παρουσιάστηκε σε εσωτερικούς και εξωτερικούς stakeholders, μέσω παρουσιάσεων, workshops και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους Δήμων και Περιφερειών. Η ανατροφοδότηση αξιοποιήθηκε για τη βελτιστοποίηση της τελικής μορφής του brand και τη διασφάλιση της ευρείας αποδοχής του.

Ο Οργανισμός MCE Community – Cities and Regions for Innovation σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη συνεργασία πόλεων και Περιφερειών στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη συλλογική δράση σε τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, η ψηφιακή διακυβέρνηση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαπεριφερειακή καινοτομία.

Ενέργειες για την επικοινωνία της νέας ταυτότητας

Οι ενέργειες που ακολουθούν για την επικοινωνία της νέας ταυτότητας του MCE Community – Cities and Regions for Innovation υλοποιούνται μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο τριών φάσεων, με σαφές χρονοδιάγραμμα και στόχευση.

Κατά τη φάση λανσαρίσματος δίνεται έμφαση στην προετοιμασία όλων των branded assets, στην επίσημη κατοχύρωση του νέου λογοτύπου, στον σχεδιασμό της νέας ιστοσελίδας, στην ενημέρωση των βασικών stakeholders μέσω ειδικού launch toolkit, καθώς και στην προετοιμασία και διανομή δελτίου Τύπου και social media καμπάνιας, με ενημερωτικές ανακοινώσεις και ξεκάθαρο call to action.

Ακολουθεί η post-launch φάση, με στοχευμένες καμπάνιες storytelling που αναδεικνύουν Δήμους-μέλη, έργα καινοτομίας και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Η διαδικασία ενισχύεται με paid promotion, καθώς και με προσέγγιση του θεσμικού κοινού της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή των Περιφερειών και ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και Περιφερειών).

Τέλος, η φάση αξιολόγησης βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (KPIs), όπως επισκεψιμότητα ιστοσελίδας, απήχηση και αλληλεπίδραση στα social media, δημοσιότητα στα ΜΜΕ, ανατροφοδότηση από τους stakeholders και εν τέλει στην αύξηση των μελών και των χορηγιών, διασφαλίζοντας ότι η νέα ταυτότητα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και διεύρυνσης του MCE Community.

Η Alpha Marketing με 40ετή παρουσία στον χώρο, συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική επικοινωνία και το θεσμικό branding, υποστηρίζοντας ενέργειες και δράσεις Φορέων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαμορφώνουν το μέλλον στους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τουριστικής Ανάπτυξης.